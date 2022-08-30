https://ria.ru/20220830/as-sadr-1813115840.html

Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа

Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа - РИА Новости, 30.08.2022

Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа

Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:08

2022-08-30T13:08

2022-08-30T13:27

ирак

в мире

багдад (город)

муктада ас-садр

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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов.В Багдаде и ряде других провинций Ирака продолжаются ожесточенные вооруженные столкновения между сторонниками ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.Ситуация в Ираке обострилась после того, как ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.

https://ria.ru/20220830/vtornik-1813041019.html

ирак

багдад (город)

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Владимир Лаврентьев

ирак, в мире, багдад (город), муктада ас-садр