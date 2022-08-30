https://ria.ru/20220830/as-sadr-1813115840.html
Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа
Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа - РИА Новости, 30.08.2022
Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа
Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:08
2022-08-30T13:08
2022-08-30T13:27
ирак
в мире
багдад (город)
муктада ас-садр
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КАИР, 30 авг - РИА Новости. Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов.В Багдаде и ряде других провинций Ирака продолжаются ожесточенные вооруженные столкновения между сторонниками ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.Ситуация в Ираке обострилась после того, как ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, в мире, багдад (город), муктада ас-садр
Ирак, В мире, Багдад (город), Муктада ас-Садр
13:08 30.08.2022 (обновлено: 13:27 30.08.2022)
Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа
Шиитский лидер ас-Садр заявил, что устал от происходящего в Ираке, и попросил прощения
КАИР, 30 авг - РИА Новости. Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов.
"Я устал от того, что происходит… меня опечалили эти события, я прошу прощения у народа", - сказал шиитский лидер на проходящей в Эн-Наджафе пресс-конференции.
В Багдаде
и ряде других провинций Ирака
продолжаются ожесточенные вооруженные столкновения между сторонниками ас-Садра и другими проправительственными шиитскими движениями, а также силами безопасности, несмотря на сообщения о попытке правительства договориться с шиитской оппозицией.
Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
Ситуация в Ираке обострилась после того, как ас-Садр объявил в понедельник о прекращении политической деятельности и закрытии всех офисов его партии на фоне отсутствия консенсуса с правительством о созыве досрочных парламентских выборов и невозможности сформировать широкую коалицию в парламенте после победы его фракции на выборах осенью прошлого года.