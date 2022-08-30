https://ria.ru/20220830/arest-1813062681.html

Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны

Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны - РИА Новости, 30.08.2022

Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Блинова по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:38

2022-08-30T09:38

2022-08-30T09:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Блинова по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина во вторник."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Блинову Дмитрию Андреевичу по пункту "а" части 2 статьи 283.1 УК РФ", - сказала собеседница агентства.Речь идет о незаконном получении сведений группой лиц, составляющих гостайну. Иные детали официально не сообщаются.

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москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия