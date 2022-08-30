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Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны - РИА Новости, 30.08.2022
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Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны
Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны - РИА Новости, 30.08.2022
Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Блинова по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:38
2022-08-30T09:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Блинова по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина во вторник."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Блинову Дмитрию Андреевичу по пункту "а" части 2 статьи 283.1 УК РФ", - сказала собеседница агентства.Речь идет о незаконном получении сведений группой лиц, составляющих гостайну. Иные детали официально не сообщаются.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
09:38 30.08.2022
 
Суд арестовал россиянина за незаконное получение гостайны

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по делу о незаконном получении гостайны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Дмитрия Блинова по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина во вторник.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Блинову Дмитрию Андреевичу по пункту "а" части 2 статьи 283.1 УК РФ", - сказала собеседница агентства.
Речь идет о незаконном получении сведений группой лиц, составляющих гостайну. Иные детали официально не сообщаются.
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