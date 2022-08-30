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Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков - РИА Новости, 30.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220830/archaeology-1813220156.html
Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков
Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков - РИА Новости, 30.08.2022
Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков
Глава Башкирии Радий Хабиров показал найденные на территории региона артефакты. Информацией он поделился на своей странице во ВКонтакте. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:39
2022-08-30T18:00
культура
новости культуры
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средняя азия
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археология
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УФА, 30 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров показал найденные на территории региона артефакты. Информацией он поделился на своей странице во ВКонтакте. "Археологи утверждают, что останки, которые нашли во время раскопок у мавзолея Тура-Хана у нас, в Чишминском районе, датируются XIV-XV веками. Это мусульманское захоронение. Точнее скажет научное сообщество после исследований на осенней конференции, которую мы планируем провести в Уфе. Но уже понятно, что исторический Башкортостан в те времена был не глубокой периферией Золотой Орды, а являлся важным административным, торговым и ремесленным центром", — пишет Хабиров.По его словам, во время раскопок в Уфимском и Чишминском районах обнаружили керамику, в том числе привезенную из Средней Азии, монеты, наконечники стрел, ювелирные украшения, которые делали местные мастера, тавро для клеймения животных и другие предметы."Все найденные артефакты станут основой экспозиции Евразийского музея кочевых цивилизаций, концепцию которого мы сейчас разрабатываем. Планируем построить его здесь, в районе мавзолея Тура-Хана. Посетители комплекса смогут пройти путь кочевника, от бронзового века до времен добровольного вхождения Башкортостана в состав Русского государства", — сообщил Хабиров.Музей будет важной точкой притяжения в Башкирии, в том числе для туристов из других стран.По данным башкортостанского отделения Русского географического общества, рядом с мавзолеем Тура-хана XIV-XV веков некогда стояла каменная мечеть, входившая с усыпальницей в единый ритуально-архитектурный ансамбль. Также по преданию, мавзолей служил "домом суда". Документальных сведений о Тура-хане нет. Некоторые ученые считают, что он был прямым потомком Чингисхана, другие – что братом могущественного хана Басмана, власть которого распространялась на оба склона Южного Урала.
https://ria.ru/20220818/archaeology-1810416799.html
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новости культуры, чишминский район, уфа, средняя азия, русское географическое общество, археология
Культура, Новости культуры, Чишминский район, Уфа, Средняя Азия, Русское географическое общество, Археология
17:39 30.08.2022 (обновлено: 18:00 30.08.2022)
 
Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков

Глава Башкирии Радий Хабиров показал артефакты, найденные археологами в регионе

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
Читать ria.ru в
УФА, 30 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров показал найденные на территории региона артефакты. Информацией он поделился на своей странице во ВКонтакте.
"Археологи утверждают, что останки, которые нашли во время раскопок у мавзолея Тура-Хана у нас, в Чишминском районе, датируются XIV-XV веками. Это мусульманское захоронение. Точнее скажет научное сообщество после исследований на осенней конференции, которую мы планируем провести в Уфе. Но уже понятно, что исторический Башкортостан в те времена был не глубокой периферией Золотой Орды, а являлся важным административным, торговым и ремесленным центром", — пишет Хабиров.
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеРаскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
1 из 4
Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте

Раскопки у мавзолея Тура-Хана

Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
2 из 4

Раскопки у мавзолея Тура-Хана

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
3 из 4
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеПредмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
4 из 4
Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
1 из 4
Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
2 из 4

Раскопки у мавзолея Тура-Хана

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
3 из 4
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
4 из 4
Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
По его словам, во время раскопок в Уфимском и Чишминском районах обнаружили керамику, в том числе привезенную из Средней Азии, монеты, наконечники стрел, ювелирные украшения, которые делали местные мастера, тавро для клеймения животных и другие предметы.
"Все найденные артефакты станут основой экспозиции Евразийского музея кочевых цивилизаций, концепцию которого мы сейчас разрабатываем. Планируем построить его здесь, в районе мавзолея Тура-Хана. Посетители комплекса смогут пройти путь кочевника, от бронзового века до времен добровольного вхождения Башкортостана в состав Русского государства", — сообщил Хабиров.
Музей будет важной точкой притяжения в Башкирии, в том числе для туристов из других стран.
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеПредмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
1 из 4
Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте

Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Башкортостане

Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
2 из 4

Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Башкортостане

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте

Предметы, найденные при раскопках у мавзолея Тура-Хана

Предметы, найденные при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
3 из 4

Предметы, найденные при раскопках у мавзолея Тура-Хана

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте

Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана

Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
4 из 4

Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
1 из 4
Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
2 из 4

Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Башкортостане

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
3 из 4

Предметы, найденные при раскопках у мавзолея Тура-Хана

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
4 из 4

Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана

© Фото : Радий Хабиров/ВКонтакте
По данным башкортостанского отделения Русского географического общества, рядом с мавзолеем Тура-хана XIV-XV веков некогда стояла каменная мечеть, входившая с усыпальницей в единый ритуально-архитектурный ансамбль. Также по преданию, мавзолей служил "домом суда".
Документальных сведений о Тура-хане нет. Некоторые ученые считают, что он был прямым потомком Чингисхана, другие – что братом могущественного хана Басмана, власть которого распространялась на оба склона Южного Урала.
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