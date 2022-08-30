17:39 30.08.2022 (обновлено: 18:00 30.08.2022)
Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков
Глава Башкирии Радий Хабиров показал артефакты, найденные археологами в регионе
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
УФА, 30 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров показал найденные на территории региона артефакты. Информацией он поделился на своей странице во ВКонтакте.
"Археологи утверждают, что останки, которые нашли во время раскопок у мавзолея Тура-Хана у нас, в Чишминском районе, датируются XIV-XV веками. Это мусульманское захоронение. Точнее скажет научное сообщество после исследований на осенней конференции, которую мы планируем провести в Уфе. Но уже понятно, что исторический Башкортостан в те времена был не глубокой периферией Золотой Орды, а являлся важным административным, торговым и ремесленным центром", — пишет Хабиров.
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеРаскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
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Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеПредмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
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Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
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Раскопки у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
4 из 4
Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
По его словам, во время раскопок в Уфимском и Чишминском районах обнаружили керамику, в том числе привезенную из Средней Азии, монеты, наконечники стрел, ювелирные украшения, которые делали местные мастера, тавро для клеймения животных и другие предметы.
"Все найденные артефакты станут основой экспозиции Евразийского музея кочевых цивилизаций, концепцию которого мы сейчас разрабатываем. Планируем построить его здесь, в районе мавзолея Тура-Хана. Посетители комплекса смогут пройти путь кочевника, от бронзового века до времен добровольного вхождения Башкортостана в состав Русского государства", — сообщил Хабиров.
Музей будет важной точкой притяжения в Башкирии, в том числе для туристов из других стран.
© Фото : Радий Хабиров/ВКонтактеПредмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
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Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
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Предмет, найденный при раскопках у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе в Республике Башкортостан
По данным башкортостанского отделения Русского географического общества, рядом с мавзолеем Тура-хана XIV-XV веков некогда стояла каменная мечеть, входившая с усыпальницей в единый ритуально-архитектурный ансамбль. Также по преданию, мавзолей служил "домом суда".
Документальных сведений о Тура-хане нет. Некоторые ученые считают, что он был прямым потомком Чингисхана, другие – что братом могущественного хана Басмана, власть которого распространялась на оба склона Южного Урала.