https://ria.ru/20220830/archaeology-1813220156.html

Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков

Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков - РИА Новости, 30.08.2022

Глава Башкирии показал найденные в регионе артефакты XIV-XV веков

Глава Башкирии Радий Хабиров показал найденные на территории региона артефакты. Информацией он поделился на своей странице во ВКонтакте. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:39

2022-08-30T17:39

2022-08-30T18:00

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уфа

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русское географическое общество

археология

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УФА, 30 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров показал найденные на территории региона артефакты. Информацией он поделился на своей странице во ВКонтакте. "Археологи утверждают, что останки, которые нашли во время раскопок у мавзолея Тура-Хана у нас, в Чишминском районе, датируются XIV-XV веками. Это мусульманское захоронение. Точнее скажет научное сообщество после исследований на осенней конференции, которую мы планируем провести в Уфе. Но уже понятно, что исторический Башкортостан в те времена был не глубокой периферией Золотой Орды, а являлся важным административным, торговым и ремесленным центром", — пишет Хабиров.По его словам, во время раскопок в Уфимском и Чишминском районах обнаружили керамику, в том числе привезенную из Средней Азии, монеты, наконечники стрел, ювелирные украшения, которые делали местные мастера, тавро для клеймения животных и другие предметы."Все найденные артефакты станут основой экспозиции Евразийского музея кочевых цивилизаций, концепцию которого мы сейчас разрабатываем. Планируем построить его здесь, в районе мавзолея Тура-Хана. Посетители комплекса смогут пройти путь кочевника, от бронзового века до времен добровольного вхождения Башкортостана в состав Русского государства", — сообщил Хабиров.Музей будет важной точкой притяжения в Башкирии, в том числе для туристов из других стран.По данным башкортостанского отделения Русского географического общества, рядом с мавзолеем Тура-хана XIV-XV веков некогда стояла каменная мечеть, входившая с усыпальницей в единый ритуально-архитектурный ансамбль. Также по преданию, мавзолей служил "домом суда". Документальных сведений о Тура-хане нет. Некоторые ученые считают, что он был прямым потомком Чингисхана, другие – что братом могущественного хана Басмана, власть которого распространялась на оба склона Южного Урала.

https://ria.ru/20220818/archaeology-1810416799.html

чишминский район

уфа

средняя азия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, чишминский район, уфа, средняя азия, русское географическое общество, археология