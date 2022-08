https://ria.ru/20220830/allegro-1813236767.html

В Финляндии списали поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом

ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил, что списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 миллиона евро, следует из финансовой отчетности компании за первое полугодие.Поезда Allegro использовались ранее в сообщении между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains Ltd — это совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки; VR и РЖД владеют по 50% акций."Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро", - говорится в сообщении.На конец июня VR сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.Дочерние компании Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовятся к продаже, следует из сообщения.В 2021 г. российские операции составляли 11% от общего оборота концерна, или 91 миллион евро. По итогам первого полугодия 2022 года 25 миллионов евро оборота VR пришлось на Россию, уточняется в сообщении.При этом чистый объем продаж VR увеличился на 13,6% и составил 442,7 (389,7 миллиона евро за аналогичный период 2021 года) миллиона евро.Операционная прибыль (EBIT) показала убыток 64,8 миллиона евро (убыток 23 миллиона евро в 2021 г).В дальнем сообщении было совершено 5,6 (3,0) миллиона поездок, что на 88% больше, чем в прошлом году.Объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint снизились на 19,7% по сравнению с прошлым годом из-за сокращения российских перевозок и составили 14,9 (18,5) миллионов тонн, говорится в отчете.VR Group - государственная сервисная компания в сфере путешествий, логистики и технического обслуживания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов. Поезда перевезли 55 миллионов пассажиров и 37,4 миллиона тонн грузов, указано на сайте компании.

