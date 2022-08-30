Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии списали поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220830/allegro-1813236767.html
В Финляндии списали поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом
В Финляндии списали поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом - РИА Новости, 30.08.2022
В Финляндии списали поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом
Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил, что списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 миллиона... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:03
2022-08-30T18:22
экономика
хельсинки
ржд
allegro
финляндия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813242695_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_3bd116c2861d4bc02937a27694df6e79.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил, что списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 миллиона евро, следует из финансовой отчетности компании за первое полугодие.Поезда Allegro использовались ранее в сообщении между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains Ltd — это совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки; VR и РЖД владеют по 50% акций."Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро", - говорится в сообщении.На конец июня VR сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.Дочерние компании Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовятся к продаже, следует из сообщения.В 2021 г. российские операции составляли 11% от общего оборота концерна, или 91 миллион евро. По итогам первого полугодия 2022 года 25 миллионов евро оборота VR пришлось на Россию, уточняется в сообщении.При этом чистый объем продаж VR увеличился на 13,6% и составил 442,7 (389,7 миллиона евро за аналогичный период 2021 года) миллиона евро.Операционная прибыль (EBIT) показала убыток 64,8 миллиона евро (убыток 23 миллиона евро в 2021 г).В дальнем сообщении было совершено 5,6 (3,0) миллиона поездок, что на 88% больше, чем в прошлом году.Объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint снизились на 19,7% по сравнению с прошлым годом из-за сокращения российских перевозок и составили 14,9 (18,5) миллионов тонн, говорится в отчете.VR Group - государственная сервисная компания в сфере путешествий, логистики и технического обслуживания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов. Поезда перевезли 55 миллионов пассажиров и 37,4 миллиона тонн грузов, указано на сайте компании.
https://ria.ru/20220825/kompanii-1811996234.html
хельсинки
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813242695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9a525a0b8f16959bfb6f919f898565d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, хельсинки, ржд, allegro, финляндия, новости - туризм
Экономика, Хельсинки, РЖД, Allegro, Финляндия, Туризм, Новости - Туризм
18:03 30.08.2022 (обновлено: 18:22 30.08.2022)
 
В Финляндии списали поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом

Финская компания VR списала все поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом

© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкСкоростной поезд "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки
Скоростной поезд Аллегро Санкт-Петербург - Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Перейти в фотобанк
Скоростной поезд "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 30 авг — РИА Новости. Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил, что списал весь подвижной состав и запасные части, связанные с поездами Allegro, на 45,4 миллиона евро, следует из финансовой отчетности компании за первое полугодие.
Поезда Allegro использовались ранее в сообщении между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains Ltd — это совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки; VR и РЖД владеют по 50% акций.
"Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро", - говорится в сообщении.
На конец июня VR сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.
Дочерние компании Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовятся к продаже, следует из сообщения.
Закрытый магазин Prada в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 09:26
Западный бизнес недосчитался 70 миллиардов долларов после ухода из России
В 2021 г. российские операции составляли 11% от общего оборота концерна, или 91 миллион евро. По итогам первого полугодия 2022 года 25 миллионов евро оборота VR пришлось на Россию, уточняется в сообщении.
При этом чистый объем продаж VR увеличился на 13,6% и составил 442,7 (389,7 миллиона евро за аналогичный период 2021 года) миллиона евро.
Операционная прибыль (EBIT) показала убыток 64,8 миллиона евро (убыток 23 миллиона евро в 2021 г).
В дальнем сообщении было совершено 5,6 (3,0) миллиона поездок, что на 88% больше, чем в прошлом году.
Объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint снизились на 19,7% по сравнению с прошлым годом из-за сокращения российских перевозок и составили 14,9 (18,5) миллионов тонн, говорится в отчете.
VR Group - государственная сервисная компания в сфере путешествий, логистики и технического обслуживания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов. Поезда перевезли 55 миллионов пассажиров и 37,4 миллиона тонн грузов, указано на сайте компании.
 
ТуризмЭкономикаХельсинкиРЖДAllegroФинляндияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала