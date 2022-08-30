13:26 30.08.2022 (обновлено: 15:27 30.08.2022)
На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики
"Росатом": на верфи в Китае заложили корпус российского плавучего атомного энергоблока
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корпус первого серийного российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении заложили на верфи в Китае, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом", холдинга "Атомэнергомаш".
"Это первый из четырех атомных плавучих энергоблоков с установленной электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных для эксплуатации в акватории мыса Наглейнгын в Чукотском автономном округе", — отмечается в сообщении.
Длина корпуса составит 140 метров, ширина — 30 метров, его вес без оборудования — более 9,5 тысячи тонн, с оборудованием — 19 тысяч тонн. Его планируют доставить в Россию до конца следующего года для достройки и установки энергетического оборудования.
Договор на поставку корпусов четырех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) "Атомэнергомаш" заключил в прошлом году. Из-за сжатых сроков реализации проекта и в связи с высокой загрузкой отечественных судостроительных предприятий было принято решение об изготовлении корпусов для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Схема строительства и верфь-строитель корпусов третьего и четвертого ПЭБ в арктическом исполнении будут определены в четвертом квартале текущего года, отмечает "Атомэнергомаш".
Параллельно в России уже идет изготовление оборудования ядерной энергетической установки для всех четырех плавучих энергоблоков. Реакторы РИТМ-200С, которые будут на них установлены, полностью производятся на предприятиях "Атомэнергомаша".
Сейчас на Чукотке работает первая плавучая АЭС, опыт создания и эксплуатации которой был необходим для разработки проекта таких станций именно в арктическом варианте.
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