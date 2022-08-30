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На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики - РИА Новости, 30.08.2022
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На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики
На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики - РИА Новости, 30.08.2022
На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики
Корпус первого серийного российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении заложили на верфи в Китае, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:26
2022-08-30T15:27
россия
атомэнергомаш
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чукотка
китай
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корпус первого серийного российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении заложили на верфи в Китае, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом", холдинга "Атомэнергомаш"."Это первый из четырех атомных плавучих энергоблоков с установленной электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных для эксплуатации в акватории мыса Наглейнгын в Чукотском автономном округе", — отмечается в сообщении.Длина корпуса составит 140 метров, ширина — 30 метров, его вес без оборудования — более 9,5 тысячи тонн, с оборудованием — 19 тысяч тонн. Его планируют доставить в Россию до конца следующего года для достройки и установки энергетического оборудования.Договор на поставку корпусов четырех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) "Атомэнергомаш" заключил в прошлом году. Из-за сжатых сроков реализации проекта и в связи с высокой загрузкой отечественных судостроительных предприятий было принято решение об изготовлении корпусов для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Схема строительства и верфь-строитель корпусов третьего и четвертого ПЭБ в арктическом исполнении будут определены в четвертом квартале текущего года, отмечает "Атомэнергомаш".Параллельно в России уже идет изготовление оборудования ядерной энергетической установки для всех четырех плавучих энергоблоков. Реакторы РИТМ-200С, которые будут на них установлены, полностью производятся на предприятиях "Атомэнергомаша".Сейчас на Чукотке работает первая плавучая АЭС, опыт создания и эксплуатации которой был необходим для разработки проекта таких станций именно в арктическом варианте.
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россия, атомэнергомаш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чукотка, китай
Россия, Атомэнергомаш, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Чукотка, Китай
13:26 30.08.2022 (обновлено: 15:27 30.08.2022)
 
На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики

"Росатом": на верфи в Китае заложили корпус российского плавучего атомного энергоблока

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корпус первого серийного российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении заложили на верфи в Китае, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом", холдинга "Атомэнергомаш".
"Это первый из четырех атомных плавучих энергоблоков с установленной электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных для эксплуатации в акватории мыса Наглейнгын в Чукотском автономном округе", — отмечается в сообщении.
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Длина корпуса составит 140 метров, ширина — 30 метров, его вес без оборудования — более 9,5 тысячи тонн, с оборудованием — 19 тысяч тонн. Его планируют доставить в Россию до конца следующего года для достройки и установки энергетического оборудования.
Договор на поставку корпусов четырех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) "Атомэнергомаш" заключил в прошлом году. Из-за сжатых сроков реализации проекта и в связи с высокой загрузкой отечественных судостроительных предприятий было принято решение об изготовлении корпусов для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Схема строительства и верфь-строитель корпусов третьего и четвертого ПЭБ в арктическом исполнении будут определены в четвертом квартале текущего года, отмечает "Атомэнергомаш".
Параллельно в России уже идет изготовление оборудования ядерной энергетической установки для всех четырех плавучих энергоблоков. Реакторы РИТМ-200С, которые будут на них установлены, полностью производятся на предприятиях "Атомэнергомаша".
Сейчас на Чукотке работает первая плавучая АЭС, опыт создания и эксплуатации которой был необходим для разработки проекта таких станций именно в арктическом варианте.
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