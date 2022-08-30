https://ria.ru/20220830/aes-1813120443.html

На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики

На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики - РИА Новости, 30.08.2022

На верфи в Китае заложили первую российскую АЭС для Арктики

Корпус первого серийного российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении заложили на верфи в Китае, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:26

2022-08-30T13:26

2022-08-30T15:27

россия

атомэнергомаш

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чукотка

китай

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Корпус первого серийного российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении заложили на верфи в Китае, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом", холдинга "Атомэнергомаш"."Это первый из четырех атомных плавучих энергоблоков с установленной электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных для эксплуатации в акватории мыса Наглейнгын в Чукотском автономном округе", — отмечается в сообщении.Длина корпуса составит 140 метров, ширина — 30 метров, его вес без оборудования — более 9,5 тысячи тонн, с оборудованием — 19 тысяч тонн. Его планируют доставить в Россию до конца следующего года для достройки и установки энергетического оборудования.Договор на поставку корпусов четырех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) "Атомэнергомаш" заключил в прошлом году. Из-за сжатых сроков реализации проекта и в связи с высокой загрузкой отечественных судостроительных предприятий было принято решение об изготовлении корпусов для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Схема строительства и верфь-строитель корпусов третьего и четвертого ПЭБ в арктическом исполнении будут определены в четвертом квартале текущего года, отмечает "Атомэнергомаш".Параллельно в России уже идет изготовление оборудования ядерной энергетической установки для всех четырех плавучих энергоблоков. Реакторы РИТМ-200С, которые будут на них установлены, полностью производятся на предприятиях "Атомэнергомаша".Сейчас на Чукотке работает первая плавучая АЭС, опыт создания и эксплуатации которой был необходим для разработки проекта таких станций именно в арктическом варианте.

https://ria.ru/20220808/rosatom-1807990358.html

https://ria.ru/20220815/plutoniy-1809581762.html

россия

чукотка

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, атомэнергомаш, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чукотка, китай