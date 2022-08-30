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Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива - РИА Новости, 30.08.2022
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива
Киев поставил задачу любыми средствами устроить теракт-подрыв на Запорожской АЭС после провала попытки наступления, считает лишенный мандата депутат Верховной... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:49
2022-08-30T10:49
2022-08-30T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
илья кива
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев поставил задачу любыми средствами устроить теракт-подрыв на Запорожской АЭС после провала попытки наступления, считает лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика."После провала наступления на Херсон и понесённых ВСУ (вооруженных сил Украины) потерь для отвлечения внимания ночью была поставлена задача - любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС. Для выполнения этого преступного приказа задействованы лучшие спецы ГУР МО (Главного разведывательного управления минобороны), при поддержке артиллерии и штурмовых групп ВСУ. Украина сегодня - страна-террорист", - написал Кива в своем Telegram-канале.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев еще в середине августа сообщал, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина, илья кива, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Илья Кива, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива
Экс-депутат Рады Кива считает, что Украина хочет любой ценой подорвать Запорожскую АЭС