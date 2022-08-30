Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива - РИА Новости, 30.08.2022
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива
Киев поставил задачу любыми средствами устроить теракт-подрыв на Запорожской АЭС после провала попытки наступления, считает лишенный мандата депутат Верховной... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:49
2022-08-30T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
илья кива
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_64:0:1100:583_1920x0_80_0_0_b39431fac4129bd4350085636feb21fe.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев поставил задачу любыми средствами устроить теракт-подрыв на Запорожской АЭС после провала попытки наступления, считает лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика."После провала наступления на Херсон и понесённых ВСУ (вооруженных сил Украины) потерь для отвлечения внимания ночью была поставлена задача - любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС. Для выполнения этого преступного приказа задействованы лучшие спецы ГУР МО (Главного разведывательного управления минобороны), при поддержке артиллерии и штурмовых групп ВСУ. Украина сегодня - страна-террорист", - написал Кива в своем Telegram-канале.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев еще в середине августа сообщал, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891334_209:0:986:583_1920x0_80_0_0_ee719cefc032504a0fa092ff1c223cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, украина, илья кива, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Илья Кива, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:49 30.08.2022
 
Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива считает, что Украина хочет любой ценой подорвать Запорожскую АЭС

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев поставил задачу любыми средствами устроить теракт-подрыв на Запорожской АЭС после провала попытки наступления, считает лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.
Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.
"После провала наступления на Херсон и понесённых ВСУ (вооруженных сил Украины) потерь для отвлечения внимания ночью была поставлена задача - любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС. Для выполнения этого преступного приказа задействованы лучшие спецы ГУР МО (Главного разведывательного управления минобороны), при поддержке артиллерии и штурмовых групп ВСУ. Украина сегодня - страна-террорист", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев еще в середине августа сообщал, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаИлья КиваВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала