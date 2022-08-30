https://ria.ru/20220830/aes-1813076747.html

Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива

Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива - РИА Новости, 30.08.2022

Украина хочет любой ценой устроить теракт на Запорожской АЭС, заявил Кива

Киев поставил задачу любыми средствами устроить теракт-подрыв на Запорожской АЭС после провала попытки наступления, считает лишенный мандата депутат Верховной... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:49

2022-08-30T10:49

2022-08-30T10:49

специальная военная операция на украине

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илья кива

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев поставил задачу любыми средствами устроить теракт-подрыв на Запорожской АЭС после провала попытки наступления, считает лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.Минобороны России в понедельник сообщило, что Вооруженные силы РФ отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского. По данным ведомства, украинские войска во время попытки наступления потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика."После провала наступления на Херсон и понесённых ВСУ (вооруженных сил Украины) потерь для отвлечения внимания ночью была поставлена задача - любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС. Для выполнения этого преступного приказа задействованы лучшие спецы ГУР МО (Главного разведывательного управления минобороны), при поддержке артиллерии и штурмовых групп ВСУ. Украина сегодня - страна-террорист", - написал Кива в своем Telegram-канале.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев еще в середине августа сообщал, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, украина, илья кива, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр