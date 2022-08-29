https://ria.ru/20220829/zhile-1812943404.html

Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем

Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем - РИА Новости, 29.08.2022

Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем

Власти Липецкой области готовы оказать содействие резидентам экономической зоны регионального типа "Тербуны" в обеспечении их сотрудников жильем, сообщил глава... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:21

2022-08-29T16:21

2022-08-29T16:22

липецкая область

жилье

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы оказать содействие резидентам экономической зоны регионального типа "Тербуны" в обеспечении их сотрудников жильем, сообщил глава региона Игорь Артамонов по результатам встречи с представителями предприятий ОЭЗ.Во встрече участвовали представители пяти компаний: "МегаМикс Центр", "Рафарма", "Агробитхолод", "Черноземье" и "Тербунский гончар". Инвесторы рассказали губернатору о работе предприятий в текущих экономических условиях, поставках сырья, импортозамещении, кадровых вопросах, при этом обратили внимание на имеющиеся проблемы. Самая острая - потребность в жилье для специалистов особой экономической зоны, решить которую Артамонов предложил при поддержке властей региона."Администрация готова предоставить землю для строительства дома, предприятия готовы покупать квартиры своим сотрудникам, осталось только построить. Обсудили с подрядчиками и главой района эту задачу. Надеюсь, скоро строители выйдут на площадку", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220824/artamonov-1811797133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, игорь артамонов, экономика