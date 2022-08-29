16:21 29.08.2022 (обновлено: 16:22 29.08.2022)
Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы оказать содействие резидентам экономической зоны регионального типа "Тербуны" в обеспечении их сотрудников жильем, сообщил глава региона Игорь Артамонов по результатам встречи с представителями предприятий ОЭЗ.
Во встрече участвовали представители пяти компаний: "МегаМикс Центр", "Рафарма", "Агробитхолод", "Черноземье" и "Тербунский гончар". Инвесторы рассказали губернатору о работе предприятий в текущих экономических условиях, поставках сырья, импортозамещении, кадровых вопросах, при этом обратили внимание на имеющиеся проблемы. Самая острая - потребность в жилье для специалистов особой экономической зоны, решить которую Артамонов предложил при поддержке властей региона.
"Администрация готова предоставить землю для строительства дома, предприятия готовы покупать квартиры своим сотрудникам, осталось только построить. Обсудили с подрядчиками и главой района эту задачу. Надеюсь, скоро строители выйдут на площадку", - сказал Артамонов.