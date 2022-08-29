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Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем - РИА Новости, 29.08.2022
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Липецкая область
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Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем
Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем - РИА Новости, 29.08.2022
Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем
Власти Липецкой области готовы оказать содействие резидентам экономической зоны регионального типа "Тербуны" в обеспечении их сотрудников жильем, сообщил глава... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:21
2022-08-29T16:22
липецкая область
жилье
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы оказать содействие резидентам экономической зоны регионального типа "Тербуны" в обеспечении их сотрудников жильем, сообщил глава региона Игорь Артамонов по результатам встречи с представителями предприятий ОЭЗ.Во встрече участвовали представители пяти компаний: "МегаМикс Центр", "Рафарма", "Агробитхолод", "Черноземье" и "Тербунский гончар". Инвесторы рассказали губернатору о работе предприятий в текущих экономических условиях, поставках сырья, импортозамещении, кадровых вопросах, при этом обратили внимание на имеющиеся проблемы. Самая острая - потребность в жилье для специалистов особой экономической зоны, решить которую Артамонов предложил при поддержке властей региона."Администрация готова предоставить землю для строительства дома, предприятия готовы покупать квартиры своим сотрудникам, осталось только построить. Обсудили с подрядчиками и главой района эту задачу. Надеюсь, скоро строители выйдут на площадку", - сказал Артамонов.
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жилье, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Жилье, Игорь Артамонов, Экономика
16:21 29.08.2022 (обновлено: 16:22 29.08.2022)
 

Липецкие власти помогут резидентам ОЭЗ "Тербуны" с жильем

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области готовы оказать содействие резидентам экономической зоны регионального типа "Тербуны" в обеспечении их сотрудников жильем, сообщил глава региона Игорь Артамонов по результатам встречи с представителями предприятий ОЭЗ.
Во встрече участвовали представители пяти компаний: "МегаМикс Центр", "Рафарма", "Агробитхолод", "Черноземье" и "Тербунский гончар". Инвесторы рассказали губернатору о работе предприятий в текущих экономических условиях, поставках сырья, импортозамещении, кадровых вопросах, при этом обратили внимание на имеющиеся проблемы. Самая острая - потребность в жилье для специалистов особой экономической зоны, решить которую Артамонов предложил при поддержке властей региона.
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24 августа, 12:40Липецкая область
В ОЭЗ "Липецк" в этом году пришли шесть новых резидентов
"Администрация готова предоставить землю для строительства дома, предприятия готовы покупать квартиры своим сотрудникам, осталось только построить. Обсудили с подрядчиками и главой района эту задачу. Надеюсь, скоро строители выйдут на площадку", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЖильеИгорь АртамоновЭкономика
 
 
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