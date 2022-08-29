https://ria.ru/20220829/zayakin-1812956276.html

Суд запретил некоторые действия сооснователю "Диссернета"

Суд запретил некоторые действия сооснователю "Диссернета" - РИА Новости, 29.08.2022

Суд запретил некоторые действия сооснователю "Диссернета"

Басманный суд Москвы в понедельник избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий журналисту "Новой газеты" и сооснователю проекта "Диссернет"... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:04

2022-08-29T17:04

2022-08-29T17:23

дмитрий муратов

валерий фальков

россия

диссернет

происшествия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий журналисту "Новой газеты" и сооснователю проекта "Диссернет" Андрею Заякину по обвинению в финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина", - рассказал собеседник агентства.По части 1 статьи 282.3 ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Что именно вменяется мужчине - в суде не уточнили.Однако на сайте "Новая Газета. Европа" утверждается, что следствие вменяет Заякину, что он 5 августа 2021 года перевел деньги ФБК* уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ.На время следствия Заякину запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым."Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", так сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность, которую ведет этот портал.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда

https://ria.ru/20220829/zayakin-1812952671.html

https://ria.ru/20220825/royzman-1812151646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий муратов, валерий фальков, россия, диссернет, происшествия