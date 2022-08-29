https://ria.ru/20220829/zayakin-1812952671.html
На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело
На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело - РИА Новости, 29.08.2022
На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело
На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:50
2022-08-29T16:50
2022-08-29T16:50
россия
диссернет
происшествия
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812952134_0:485:2289:1773_1920x0_80_0_0_0ee521becfe6e237c5ae32175e7ef468.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие просит Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина", - рассказал собеседник агентства.По части 1 статьи 282.3 ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Что именно вменяется мужчине - в суде не уточнили."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым."Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", так сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Деятельность "Диссернета" подвергается критике со стороны руководства ведущих российских ученых. Они отмечают, что деятельность "Диссернета" основана на методически неверных подходах, далека от реальных проблем российской науки и носит ярко выраженный политизированный характер. Также указывается, что среди членов этого сообщества нет крупных исследователей, к тому же не все из них даже имеют ученые степени.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811796316.html
https://ria.ru/20220824/shevchuk-1811816634.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812952134_0:271:2289:1988_1920x0_80_0_0_ad25975836a92c87332f2e5ebaa8df81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, диссернет, происшествия, журналистика
Россия, Диссернет, Происшествия, журналистика
На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело
На журналиста "Новой газеты" и сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили уголовное дело
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие просит Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина", - рассказал собеседник агентства.
По части 1 статьи 282.3 ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Что именно вменяется мужчине - в суде не уточнили.
"Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым
.
"Диссернет
" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", так сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России
.
Деятельность "Диссернета" подвергается критике со стороны руководства ведущих российских ученых. Они отмечают, что деятельность "Диссернета" основана на методически неверных подходах, далека от реальных проблем российской науки и носит ярко выраженный политизированный характер. Также указывается, что среди членов этого сообщества нет крупных исследователей, к тому же не все из них даже имеют ученые степени.