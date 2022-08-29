https://ria.ru/20220829/zayakin-1812952671.html

На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело

На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело - РИА Новости, 29.08.2022

На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело

На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:50

2022-08-29T16:50

2022-08-29T16:50

россия

диссернет

происшествия

журналистика

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие просит Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина", - рассказал собеседник агентства.По части 1 статьи 282.3 ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Что именно вменяется мужчине - в суде не уточнили."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым."Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", так сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Деятельность "Диссернета" подвергается критике со стороны руководства ведущих российских ученых. Они отмечают, что деятельность "Диссернета" основана на методически неверных подходах, далека от реальных проблем российской науки и носит ярко выраженный политизированный характер. Также указывается, что среди членов этого сообщества нет крупных исследователей, к тому же не все из них даже имеют ученые степени.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811796316.html

https://ria.ru/20220824/shevchuk-1811816634.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, диссернет, происшествия, журналистика