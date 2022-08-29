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На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело - РИА Новости, 29.08.2022
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На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело
На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело - РИА Новости, 29.08.2022
На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело
На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:50
2022-08-29T16:50
россия
диссернет
происшествия
журналистика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие просит Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина", - рассказал собеседник агентства.По части 1 статьи 282.3 ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Что именно вменяется мужчине - в суде не уточнили."Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым."Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", так сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Деятельность "Диссернета" подвергается критике со стороны руководства ведущих российских ученых. Они отмечают, что деятельность "Диссернета" основана на методически неверных подходах, далека от реальных проблем российской науки и носит ярко выраженный политизированный характер. Также указывается, что среди членов этого сообщества нет крупных исследователей, к тому же не все из них даже имеют ученые степени.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811796316.html
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россия, диссернет, происшествия, журналистика
Россия, Диссернет, Происшествия, журналистика
16:50 29.08.2022
 
На сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили дело

На журналиста "Новой газеты" и сооснователя "Диссернета" Заякина возбудили уголовное дело

CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова / Сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин
Сооснователь проекта Диссернет Андрей Заякин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова /
Сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. На журналиста "Новой газеты" и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности, следствие просит Басманный суд Москвы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого Заякина", - рассказал собеседник агентства.
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"Новая газета" приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.
"Диссернет" - "вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", так сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.
Деятельность "Диссернета" подвергается критике со стороны руководства ведущих российских ученых. Они отмечают, что деятельность "Диссернета" основана на методически неверных подходах, далека от реальных проблем российской науки и носит ярко выраженный политизированный характер. Также указывается, что среди членов этого сообщества нет крупных исследователей, к тому же не все из них даже имеют ученые степени.
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