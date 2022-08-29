https://ria.ru/20220829/zavody-1812363074.html
"Грядет катастрофа". В Европе массово останавливаются крупнейшие заводы
"Грядет катастрофа". В Европе массово останавливаются крупнейшие заводы - РИА Новости, 29.08.2022
"Грядет катастрофа". В Европе массово останавливаются крупнейшие заводы
В Европе критически не хватает энергоносителей, при этом цены на них бьют рекорды. Промышленные предприятия закрываются одно за другим — слишком высоки... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:00
2022-08-29T08:00
2022-08-29T08:01
европа
экономика
цены на нефть
германия
олаф шольц
литва
рэу имени г. в. плеханова
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812379226_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_1428507315fcb46dc05b7422665f1662.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. В Европе критически не хватает энергоносителей, при этом цены на них бьют рекорды. Промышленные предприятия закрываются одно за другим — слишком высоки издержки. Раскошелиться пришлось и населению: инфляция — двузначная. Как дорого обходятся антироссийские санкции — в материале РИА Новости.Санкции на свою головуС сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе. На улице окажутся около трехсот штатных сотрудников и более тысячи работников из компаний-субподрядчиков.С начала года завод сократил выпуск первичного легкого металла на 40 процентов. Сейчас мощности в основном задействованы на переработку.Ранее о приостановке сообщил нидерландский цинковый завод Budel.Дорогие энергоресурсы больно ударили и по химической промышленности. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака.Энергетический кризис не обошел стороной производителей удобрений. Из-за слишком высоких цен на газ простаивает польский ANWIL, а норвежская Yara сокращает мощности до 35 процентов.В Германии закрывает филиалы по стране SKW Sticksoffwerke Piesteritz. Компания должна платить газовый сбор в 30 миллионов евро в месяц, заявил ее представитель Кристофер Профитлих. Новые поборы убивают бизнес предприятия. Руководство завода готово полностью остановить выпуск. С 1 октября без работы могут остаться 860 сотрудников.Местные чиновники бьют тревогу. Забрасывают письмами канцлера Олафа Шольца, министра финансов Кристиана Линднера и министра экономики Роберта Хабека.Полная остановка SKW Sticksoffwerke Piesteritz грозит катастрофой для всей страны. Помимо удобрений, компания выпускает Adblue — реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, которыми в Германии оснащены почти все грузовики.Аналитики предупреждают: есть риск, что энергетический кризис приведет к сокращению суммарных мощностей по производству азотных удобрений в Европе более чем на четверть.Спасти ситуацию мог бы запуск готового к эксплуатации "Северного потока — 2". Но Запад непреклонен. "Возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом", — заявил Роберт Хабек.Таким образом, отстаивая амбиции, власти ЕС убивают промышленность в регионе.Между тем в Литве и Латвии предприятия уже испытывают проблемы со сбытом — себестоимость товаров взлетела в разы, сообщают главы профильных конфедераций балтийских республик."Пока нет достойных альтернатив бесперебойным поставкам нефти и газа из России. Импорт из Норвегии, Ближнего Востока, Африки, а также по морю из Северной Америки не покрывает полностью европейские потребности. Поэтому ожидается снижение производства и ВВП в регионе", — предупреждает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".Еврозона уже в рецессии, указывают специалисты международного финансового холдинга UBS Group.По их оценкам, в 19 странах экономика сократится на 0,1 процента в третьем квартале и на 0,2 — в четвертом.Продолжат дорожать энергоресурсы, из-за которых годовая инфляция в Европе достигла 25-летнего максимума: в еврозоне в июле она ускорилась до 8,9 процента, в ЕС — до 9,8.Больше всего цены взлетели в Эстонии (23,2 процента), Латвии (21,3) и Литве (20,9).Что касается так называемого альтернативного газа, то на днях Норвегия отказалась снижать стоимость голубого топлива для европейских импортеров."Страны-локомотивы, такие как Германия, пока еще оказывают господдержку ключевым компаниям. А в странах победнее перспективы предприятий вырисовываются весьма печальные", — говорит Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Ударить по европейским кошелькамЭлектроэнергия в Старом Свете дорожает с прошлой весны. Тарифы пошли вверх после всплеска цен на газ, на котором работает большинство ТЭС. Сказалось ограниченное предложение на рынке, низкая заполняемость подземных хранилищ в ЕС. Масло в огонь подливал высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.С осени котировки голубого топлива держались в районе тысячи долларов за тысячу кубометров.В начале марта 2022-го цена взлетела до четырех тысяч из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. Кроме того, сократилась прокачка через Украину и "Северный поток". А по маршруту "Ямал — Европа" и вовсе остановилась.Затем стоимость энергоресурсов разогнали антироссийские санкции. Вдобавок аномальная жара вынуждает людей больше пользоваться кондиционерами.Плюс усилилась конкуренция за СПГ между Европой и Азией — и те и другие спешат запастить топливом в преддверии зимы.В результате в ЕС начали перекупать газ, тем самым погружая мир в энергетический кризис.Ценовая волатильность на европейском рынке сохраняется до сих пор. На прошлой неделе сентябрьские фьючерсы преодолели отметку в 3400 долларов. Котировки пошли вверх после сообщения "Газпрома", что "Северный поток" из-за планового техобслуживания остановится с 31 августа на три дня.Чехия, председательствующая в Совете ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики стран Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию энергетического кризиса, объявил премьер-министр страны Петр Фиала.Подорожавшее топливо бьет по карману не только промышленников, но и простых европейцев. Например, для потребителей в Литве, Латвии и Эстонии тарифы на электричество достигли рекордного уровня — четыре тысячи евро за мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).Более того, на прошлой неделе в ряде стран Евросоюза цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" поднялась выше 700 евро за мегаватт-час — исторический максимум.В этих условиях на Западе не придумали ничего лучше, как экономить на отоплении. Например, власти ФРГ предлагают снизить температуру в офисах и общественных местах до 19 градусов по Цельсию. Здания, где люди "не находятся долговременно", вообще не надо обогревать, считают чиновники."Сосулек в домах, конечно, не будет. Пять стран ЕС заполнили газовые хранилища на 90 процентов. Старый Свет переживет зиму — по прогнозам синоптиков, холодную. Даже в случае приостановки импорта из России европейцы смогут пользоваться резервами. Но следующей зимой возникнут трудности, если поставки не увеличатся", — отмечает Георгий Свирин.У европейской промышленности перспективы печальнее. "Себестоимость производства продукции зависит от котировок на газ и тарифов на электроэнергию. Скорее всего, многие предприятия будут вынуждены закрыться или приостановить работы — а это приведет к массовым увольнениям", — полагает эксперт.Отсутствие постоянных источников дохода и высокие цены в магазинах грозят социально-экономическим взрывом в Европе.К тому же подорожание удобрений из-за закрытия почти четверти заводов в ЕС чревато скудным урожаем. Поэтому уже в 2023-2024 годах может остро встать вопрос о нехватке продовольствия в регионе.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
европа
германия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812379226_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d09a9da4c710ce37c211f6eeab083585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, экономика, цены на нефть, германия, олаф шольц, литва, рэу имени г. в. плеханова, северный поток, евросоюз
Европа, Экономика, Цены на нефть, Германия, Олаф Шольц, Литва, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Северный поток, Евросоюз
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. В Европе критически не хватает энергоносителей, при этом цены на них бьют рекорды. Промышленные предприятия закрываются одно за другим — слишком высоки издержки. Раскошелиться пришлось и населению: инфляция — двузначная. Как дорого обходятся антироссийские санкции — в материале РИА Новости.
С сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе. На улице окажутся около трехсот штатных сотрудников и более тысячи работников из компаний-субподрядчиков.
С начала года завод сократил выпуск первичного легкого металла на 40 процентов. Сейчас мощности в основном задействованы на переработку.
Ранее о приостановке сообщил нидерландский цинковый завод Budel.
Дорогие энергоресурсы больно ударили и по химической промышленности. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака.
Энергетический кризис не обошел стороной производителей удобрений. Из-за слишком высоких цен на газ простаивает польский ANWIL, а норвежская Yara сокращает мощности до 35 процентов.
В Германии закрывает филиалы по стране SKW Sticksoffwerke Piesteritz. Компания должна платить газовый сбор в 30 миллионов евро в месяц, заявил ее представитель Кристофер Профитлих. Новые поборы убивают бизнес предприятия. Руководство завода готово полностью остановить выпуск. С 1 октября без работы могут остаться 860 сотрудников.
Местные чиновники бьют тревогу. Забрасывают письмами канцлера Олафа Шольца, министра финансов Кристиана Линднера и министра экономики Роберта Хабека.
Полная остановка SKW Sticksoffwerke Piesteritz грозит катастрофой для всей страны. Помимо удобрений, компания выпускает Adblue — реагент для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, которыми в Германии оснащены почти все грузовики.
Аналитики предупреждают: есть риск, что энергетический кризис приведет к сокращению суммарных мощностей по производству азотных удобрений в Европе более чем на четверть.
Спасти ситуацию мог бы запуск готового к эксплуатации "Северного потока — 2". Но Запад непреклонен. "Возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом", — заявил Роберт Хабек.
Таким образом, отстаивая амбиции, власти ЕС убивают промышленность в регионе.
Между тем в Литве и Латвии предприятия уже испытывают проблемы со сбытом — себестоимость товаров взлетела в разы, сообщают главы профильных конфедераций балтийских республик.
"Пока нет достойных альтернатив бесперебойным поставкам нефти и газа из России. Импорт из Норвегии, Ближнего Востока, Африки, а также по морю из Северной Америки не покрывает полностью европейские потребности. Поэтому ожидается снижение производства и ВВП в регионе", — предупреждает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".
Еврозона уже в рецессии, указывают специалисты международного финансового холдинга UBS Group.
По их оценкам, в 19 странах экономика сократится на 0,1 процента в третьем квартале и на 0,2 — в четвертом.
Продолжат дорожать энергоресурсы, из-за которых годовая инфляция в Европе достигла 25-летнего максимума: в еврозоне в июле она ускорилась до 8,9 процента, в ЕС — до 9,8.
Больше всего цены взлетели в Эстонии (23,2 процента), Латвии (21,3) и Литве (20,9).
Что касается так называемого альтернативного газа, то на днях Норвегия отказалась снижать стоимость голубого топлива для европейских импортеров.
"Страны-локомотивы, такие как Германия, пока еще оказывают господдержку ключевым компаниям. А в странах победнее перспективы предприятий вырисовываются весьма печальные", — говорит Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Ударить по европейским кошелькам
Электроэнергия в Старом Свете дорожает с прошлой весны. Тарифы пошли вверх после всплеска цен на газ, на котором работает большинство ТЭС. Сказалось ограниченное предложение на рынке, низкая заполняемость подземных хранилищ в ЕС. Масло в огонь подливал высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
С осени котировки голубого топлива держались в районе тысячи долларов за тысячу кубометров.
В начале марта 2022-го цена взлетела до четырех тысяч из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. Кроме того, сократилась прокачка через Украину и "Северный поток". А по маршруту "Ямал — Европа" и вовсе остановилась.
Затем стоимость энергоресурсов разогнали антироссийские санкции. Вдобавок аномальная жара вынуждает людей больше пользоваться кондиционерами.
Плюс усилилась конкуренция за СПГ между Европой и Азией — и те и другие спешат запастить топливом в преддверии зимы.
В результате в ЕС начали перекупать газ, тем самым погружая мир в энергетический кризис.
Ценовая волатильность на европейском рынке сохраняется до сих пор. На прошлой неделе сентябрьские фьючерсы преодолели отметку в 3400 долларов. Котировки пошли вверх после сообщения "Газпрома", что "Северный поток" из-за планового техобслуживания остановится с 31 августа на три дня.
Чехия, председательствующая в Совете ЕС, созывает срочное заседание министров энергетики стран Евросоюза для обсуждения мер по урегулированию энергетического кризиса, объявил премьер-министр страны Петр Фиала.
Подорожавшее топливо бьет по карману не только промышленников, но и простых европейцев. Например, для потребителей в Литве, Латвии и Эстонии тарифы на электричество достигли рекордного уровня — четыре тысячи евро за мегаватт-час (четыре евро за киловатт-час).
Более того, на прошлой неделе в ряде стран Евросоюза цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" поднялась выше 700 евро за мегаватт-час — исторический максимум.
В этих условиях на Западе не придумали ничего лучше, как экономить на отоплении. Например, власти ФРГ предлагают снизить температуру в офисах и общественных местах до 19 градусов по Цельсию. Здания, где люди "не находятся долговременно", вообще не надо обогревать, считают чиновники.
"Сосулек в домах, конечно, не будет. Пять стран ЕС заполнили газовые хранилища на 90 процентов. Старый Свет переживет зиму — по прогнозам синоптиков, холодную. Даже в случае приостановки импорта из России европейцы смогут пользоваться резервами. Но следующей зимой возникнут трудности, если поставки не увеличатся", — отмечает Георгий Свирин.
У европейской промышленности перспективы печальнее. "Себестоимость производства продукции зависит от котировок на газ и тарифов на электроэнергию. Скорее всего, многие предприятия будут вынуждены закрыться или приостановить работы — а это приведет к массовым увольнениям", — полагает эксперт.
Отсутствие постоянных источников дохода и высокие цены в магазинах грозят социально-экономическим взрывом в Европе.
К тому же подорожание удобрений из-за закрытия почти четверти заводов в ЕС чревато скудным урожаем. Поэтому уже в 2023-2024 годах может остро встать вопрос о нехватке продовольствия в регионе.