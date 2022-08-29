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Американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1813029723.html
Американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС
Американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022
Американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС
Американские военные допускают, что украинские подразделения обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-29T22:08
2022-08-30T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские военные допускают, что украинские подразделения обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции, заявил на брифинге представитель военного командования США.До сих пор американцы отказывались конкретизировать, кто, по их мнению, стреляет по станции.По словам спикера, украинские военные осведомлены о возможных последствиях боевых действий в районе АЭС и стараются минимизировать риски.США обвиняют российские силы в милитаризации АЭС и обстрелах украинских войск с территории станции. Оптимальным вариантом устранения угрозы ядерной аварии американские власти называют контролируемое отключение реакторов.Сегодня в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. Накануне над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США. Он упал на крышу одного из спецкорпусов, а целью было хранилище отработанного топлива.По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, власти региона документируют все факты обстрелов со стороны ВСУ и передадут их миссии МАГАТЭ. Визит представителей организации, как ожидается, пройдет с 31 августа по 3 сентября.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1813014491.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Энергодар
22:08 29.08.2022 (обновлено: 09:29 30.08.2022)
 
Американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС

Военное командование США допустило, что ВСУ ведут огонь в окрестностях ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские военные допускают, что украинские подразделения обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции, заявил на брифинге представитель военного командования США.

"Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест", — заявил он, отвечая на вопрос агентства Sputnik.

До сих пор американцы отказывались конкретизировать, кто, по их мнению, стреляет по станции.
По словам спикера, украинские военные осведомлены о возможных последствиях боевых действий в районе АЭС и стараются минимизировать риски.
США обвиняют российские силы в милитаризации АЭС и обстрелах украинских войск с территории станции. Оптимальным вариантом устранения угрозы ядерной аварии американские власти называют контролируемое отключение реакторов.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 20:42Специальная военная операция на Украине
США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС
Сегодня в администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. Накануне над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США. Он упал на крышу одного из спецкорпусов, а целью было хранилище отработанного топлива.
По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, власти региона документируют все факты обстрелов со стороны ВСУ и передадут их миссии МАГАТЭ. Визит представителей организации, как ожидается, пройдет с 31 августа по 3 сентября.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:25Специальная военная операция на Украине
Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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