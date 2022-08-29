https://ria.ru/20220829/zaes-1813014491.html

США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС

США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС

США считают самым безопасным решением проблемы Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявил на брифинге в понедельник координатор Совета... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:42

2022-08-29T20:42

2022-08-29T21:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

энергодар

запорожская аэс

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

оон

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США считают самым безопасным решением проблемы Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявил на брифинге в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Ранее в понедельник глава МАГАТЭ сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html

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в мире, россия, энергодар, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон, украина, сша