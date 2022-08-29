20:42 29.08.2022 (обновлено: 21:24 29.08.2022)
США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС
Белый дом предложил остановить реакторы Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США считают самым безопасным решением проблемы Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявил на брифинге в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением", - сказал Кирби на телефонном брифинге.
Ранее в понедельник глава МАГАТЭ сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.