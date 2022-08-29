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США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1813014491.html
США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС
США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС
США считают самым безопасным решением проблемы Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявил на брифинге в понедельник координатор Совета... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:42
2022-08-29T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
запорожская аэс
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магатэ
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США считают самым безопасным решением проблемы Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявил на брифинге в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Ранее в понедельник глава МАГАТЭ сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, россия, энергодар, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, ООН, Украина, США
20:42 29.08.2022 (обновлено: 21:24 29.08.2022)
 
США считают остановку реакторов самым безопасным решением проблемы ЗАЭС

Белый дом предложил остановить реакторы Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. США считают самым безопасным решением проблемы Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявил на брифинге в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением", - сказал Кирби на телефонном брифинге.
Ранее в понедельник глава МАГАТЭ сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 20:27Специальная военная операция на Украине
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭООНУкраинаСША
 
 
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