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США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС
У США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:27
2022-08-29T20:27
2022-08-29T20:27
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. У США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов."У США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС", - заявил Кирби.От также отметил, что по оценкам США, контроль над Запорожской АЭС со стороны российских вооруженных сил делает Украину "заложником" в части энергетической мощности станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/magate-1812968423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, энергодар, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Энергодар, Украина, Запорожская АЭС
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС
Белый дом: у США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на ЗАЭС