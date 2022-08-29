https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html

США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС

США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022

США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС

У США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:27

2022-08-29T20:27

2022-08-29T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

сша

энергодар

украина

запорожская аэс

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. У США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов."У США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС", - заявил Кирби.От также отметил, что по оценкам США, контроль над Запорожской АЭС со стороны российских вооруженных сил делает Украину "заложником" в части энергетической мощности станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/magate-1812968423.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html

сша

энергодар

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, энергодар, украина, запорожская аэс