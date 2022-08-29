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США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1813012987.html
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС
У США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:27
2022-08-29T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
энергодар
украина
запорожская аэс
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. У США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов."У США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС", - заявил Кирби.От также отметил, что по оценкам США, контроль над Запорожской АЭС со стороны российских вооруженных сил делает Украину "заложником" в части энергетической мощности станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/magate-1812968423.html
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сша
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в мире, сша, энергодар, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Энергодар, Украина, Запорожская АЭС
20:27 29.08.2022
 
США заявили, что не знают, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС

Белый дом: у США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на ЗАЭС

© AFP 2022 / Maxar TechnologiesЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Maxar Technologies
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. У США нет возможности следить за тем, с чьей стороны прилетают снаряды на Запорожскую АЭС, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов.
США нет возможности следить за тем, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС", - заявил Кирби.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 17:48
Миссия МАГАТЭ оценит физический ущерб объектам на Запорожской АЭС
От также отметил, что по оценкам США, контроль над Запорожской АЭС со стороны российских вооруженных сил делает Украину "заложником" в части энергетической мощности станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:45Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЭнергодарУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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