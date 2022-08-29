https://ria.ru/20220829/zaes-1812944037.html

Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ

Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022

Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ

Ситуация на Запорожской АЭС после обстрела украинских войск контролируемая, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:25

2022-08-29T16:25

2022-08-29T16:53

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

энергодар

украина

вооруженные силы украины

в мире

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после обстрела украинских войск контролируемая, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится топливо для реактора, было пробито в результате обстрела украинских войск в понедельник."Все нормально, все под контролем. Радиационный фон на уровне естественного фона", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, обстрел атомной станции велся из гаубицы М777, на работе АЭС это не сказалось."В этот корпус просто загоняется топливо и готовится к работе. Эта зона считается условно грязной, поэтому называется спецкорпусом", - пояснил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812933573.html

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запорожская область

херсонская область

херсон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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