https://ria.ru/20220829/zaes-1812944037.html
Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ
Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ
Ситуация на Запорожской АЭС после обстрела украинских войск контролируемая, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:25
2022-08-29T16:25
2022-08-29T16:53
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
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в мире
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС после обстрела украинских войск контролируемая, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится топливо для реактора, было пробито в результате обстрела украинских войск в понедельник."Все нормально, все под контролем. Радиационный фон на уровне естественного фона", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, обстрел атомной станции велся из гаубицы М777, на работе АЭС это не сказалось."В этот корпус просто загоняется топливо и готовится к работе. Эта зона считается условно грязной, поэтому называется спецкорпусом", - пояснил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812933573.html
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РИА Новости
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16:25 29.08.2022 (обновлено: 16:53 29.08.2022)
Власти Энергодара рассказали об обстановке на ЗАЭС после ракетной атаки ВСУ
Власти Энергодара: ситуация на Запорожской АЭС после ракетной атаки ВСУ контролируемая