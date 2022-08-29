16:05 29.08.2022 (обновлено: 17:30 29.08.2022)
Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо
Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговПоследствия удара на Запорожской АЭС
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
Последствия удара на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС", — написал он в своем Telegram-канале, приложив фотографии пробитой крыши хранилища.
Как подчеркнули в администрации Запорожской области, ВСУ нанесли артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя.
Власти контролируют ситуацию, радиационный фон в норме.
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир РоговПоследствия удара на Запорожской АЭС
© Фото опубликовал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов
Последствия удара на Запорожской АЭС
Ранее сегодня Рогов заявил, что местные власти подготовили все доказательства украинских ударов по атомной станции и передадут их миссии МАГАТЭ. Так, ВСУ в последнее время ежедневно обстреливают Энергодар и находящуюся рядом с городом АЭС. Накануне на крышу спецкорпуса станции упал сбитый американский дрон-камикадзе, целью которого было хранилище отработанного топлива.
По информации издания The Wall Street Journal, инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.
Как сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.