https://ria.ru/20220829/zaes-1812937548.html

Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо

Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо

Крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил представитель... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:05

2022-08-29T16:05

2022-08-29T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.Как подчеркнули в администрации Запорожской области, ВСУ нанесли артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя.Власти контролируют ситуацию, радиационный фон в норме.Ранее сегодня Рогов заявил, что местные власти подготовили все доказательства украинских ударов по атомной станции и передадут их миссии МАГАТЭ. Так, ВСУ в последнее время ежедневно обстреливают Энергодар и находящуюся рядом с городом АЭС. Накануне на крышу спецкорпуса станции упал сбитый американский дрон-камикадзе, целью которого было хранилище отработанного топлива.По информации издания The Wall Street Journal, инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.Как сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/energobloki-1812929409.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина