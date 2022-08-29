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Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В Москве надеются, что выводы миссии МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективны, они не должны иметь политической окраски, заявила официальный... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:55

2022-08-29T15:55

2022-08-29T16:05

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Москве надеются, что выводы миссии МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективны, они не должны иметь политической окраски, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наша политическая позиция в том, что содействовать всячески, в том числе и политически, работой дипломатов, работой на международных площадках, содействовать и способствовать проведению этой миссии, а выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, в Москве исходят из того, что миссия инспекторов МАГАТЭ "состоит из специалистов в своем деле, это люди которые профессионально занимаются проблемой ядерной энергетики, ядерных объектов"."Вот их выводы должны основываться на их профессионализме, на том, что они там увидят, как они будут оценить эту ситуацию, опять же, исходя из своих профессиональных навыков, своей профессиональной компетенции", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220826/magate-1812398551.html

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