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Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1812933573.html
Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В Москве надеются, что выводы миссии МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективны, они не должны иметь политической окраски, заявила официальный... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:55
2022-08-29T16:05
специальная военная операция на украине
россия
мария захарова
запорожская аэс
запорожская область
украина
в мире
магатэ
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Москве надеются, что выводы миссии МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективны, они не должны иметь политической окраски, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наша политическая позиция в том, что содействовать всячески, в том числе и политически, работой дипломатов, работой на международных площадках, содействовать и способствовать проведению этой миссии, а выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, в Москве исходят из того, что миссия инспекторов МАГАТЭ "состоит из специалистов в своем деле, это люди которые профессионально занимаются проблемой ядерной энергетики, ядерных объектов"."Вот их выводы должны основываться на их профессионализме, на том, что они там увидят, как они будут оценить эту ситуацию, опять же, исходя из своих профессиональных навыков, своей профессиональной компетенции", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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россия, мария захарова, запорожская аэс, запорожская область, украина, в мире, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, В мире, МАГАТЭ
15:55 29.08.2022 (обновлено: 16:05 29.08.2022)
 
Захарова надеется на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Захарова надеется на объективность выводов миссии МАГАТЭ по итогам визита на ЗАЭС

© РИА НовостиОбломки украинского дрона-камикадзе, сбитого рядом с Запорожской АЭС
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого рядом с Запорожской АЭС
© РИА Новости
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого рядом с Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Москве надеются, что выводы миссии МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективны, они не должны иметь политической окраски, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша политическая позиция в том, что содействовать всячески, в том числе и политически, работой дипломатов, работой на международных площадках, содействовать и способствовать проведению этой миссии, а выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, в Москве исходят из того, что миссия инспекторов МАГАТЭ "состоит из специалистов в своем деле, это люди которые профессионально занимаются проблемой ядерной энергетики, ядерных объектов".
"Вот их выводы должны основываться на их профессионализме, на том, что они там увидят, как они будут оценить эту ситуацию, опять же, исходя из своих профессиональных навыков, своей профессиональной компетенции", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаВ миреМАГАТЭ
 
 
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