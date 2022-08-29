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В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1812920033.html
В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС
В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС
Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС проявить ответственность, не вести себя самоубийственно, заявила... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:22
2022-08-29T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС проявить ответственность, не вести себя самоубийственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы делаем с нашей стороны все для того, чтобы призвать западное сообщество которое руководит киевским режимом, направляет его, и поощряет в их безрассудстве, проявить ну если уж не ответственный подход, то не самоубийственное поведение, учитывая, что речь идет о ядерном объекте. А все, что связано с подобными катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина
15:22 29.08.2022 (обновлено: 15:29 29.08.2022)
 
В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС

Захарова: Россия призывает Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС проявить ответственность, не вести себя самоубийственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы делаем с нашей стороны все для того, чтобы призвать западное сообщество которое руководит киевским режимом, направляет его, и поощряет в их безрассудстве, проявить ну если уж не ответственный подход, то не самоубийственное поведение, учитывая, что речь идет о ядерном объекте. А все, что связано с подобными катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:10Специальная военная операция на Украине
Россия готова содействовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на каждом этапе
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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