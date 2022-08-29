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В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС
В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС
Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС проявить ответственность, не вести себя самоубийственно, заявила... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:22
2022-08-29T15:22
2022-08-29T15:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС проявить ответственность, не вести себя самоубийственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы делаем с нашей стороны все для того, чтобы призвать западное сообщество которое руководит киевским режимом, направляет его, и поощряет в их безрассудстве, проявить ну если уж не ответственный подход, то не самоубийственное поведение, учитывая, что речь идет о ядерном объекте. А все, что связано с подобными катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/missiya-1812916146.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:22 29.08.2022 (обновлено: 15:29 29.08.2022)
В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС
Захарова: Россия призывает Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС