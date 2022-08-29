https://ria.ru/20220829/zaes-1812920033.html

В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС

В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

В МИД призвали Запад не вести себя самоубийственно в ситуации вокруг ЗАЭС

Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС проявить ответственность, не вести себя самоубийственно, заявила... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:22

2022-08-29T15:22

2022-08-29T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожская аэс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_0:168:3071:1895_1920x0_80_0_0_48476c4887a76db68f86503ec1d7a4b1.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия призывает Запад, который руководят киевским режимом, в ситуации вокруг Запорожской АЭС проявить ответственность, не вести себя самоубийственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы делаем с нашей стороны все для того, чтобы призвать западное сообщество которое руководит киевским режимом, направляет его, и поощряет в их безрассудстве, проявить ну если уж не ответственный подход, то не самоубийственное поведение, учитывая, что речь идет о ядерном объекте. А все, что связано с подобными катастрофическими сценариями, всегда затрагивает весь мир", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/missiya-1812916146.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина