https://ria.ru/20220829/zaes-1812888174.html

Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС

Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС

Власти Запорожской области передадут миссии МАГАТЭ все данные по артиллерийским ударам ВСУ по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:57

2022-08-29T13:57

2022-08-29T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области передадут миссии МАГАТЭ все данные по артиллерийским ударам ВСУ по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он добавил, что в регионе возлагают большие надежды на визит специалистов МАГАТЭ. Там рассчитывают, что миссия выполнит свои профессиональные задачи и поможет обеспечить безопасность атомной станции, став гарантом прекращения обстрелов со стороны украинских войск.В свою очередь, глава новой ВГА Евгений Балицкий назвал украинское государство "ядерным террористом"."Мы ожидаем, что специалисты (МАГАТЭ) воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него", — добавил политик.По информации издания Wall Street Journal, инспекция на ЗАЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября.Как сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия МАГАТЭ уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812824194.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина