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Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1812888174.html
Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС
Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС
Власти Запорожской области передадут миссии МАГАТЭ все данные по артиллерийским ударам ВСУ по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:57
2022-08-29T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области передадут миссии МАГАТЭ все данные по артиллерийским ударам ВСУ по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он добавил, что в регионе возлагают большие надежды на визит специалистов МАГАТЭ. Там рассчитывают, что миссия выполнит свои профессиональные задачи и поможет обеспечить безопасность атомной станции, став гарантом прекращения обстрелов со стороны украинских войск.В свою очередь, глава новой ВГА Евгений Балицкий назвал украинское государство "ядерным террористом"."Мы ожидаем, что специалисты (МАГАТЭ) воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него", — добавил политик.По информации издания Wall Street Journal, инспекция на ЗАЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября.Как сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия МАГАТЭ уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
13:57 29.08.2022 (обновлено: 15:05 29.08.2022)
 
Власти Запорожской области предоставят МАГАТЭ данные об обстрелах ЗАЭС

Власти Запорожья предоставят миссии МАГАТЭ доказательства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области передадут миссии МАГАТЭ все данные по артиллерийским ударам ВСУ по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Мы предоставим всю информацию по обстрелам атомной станции со стороны Украины. Вся доказательная база собрана в избытке", — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что в регионе возлагают большие надежды на визит специалистов МАГАТЭ. Там рассчитывают, что миссия выполнит свои профессиональные задачи и поможет обеспечить безопасность атомной станции, став гарантом прекращения обстрелов со стороны украинских войск.
В свою очередь, глава новой ВГА Евгений Балицкий назвал украинское государство "ядерным террористом".
"Мы ожидаем, что специалисты (МАГАТЭ) воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него", — добавил политик.
По информации издания Wall Street Journal, инспекция на ЗАЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:10
Власти Запорожья надеются, что ВСУ прекратят обстрелы из-за визита МАГАТЭ
Как сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия МАГАТЭ уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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