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В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС
В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:41
2022-08-29T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
киев
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме", - сказали в ведомстве.Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.Как уточнили в Минобороны, обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций войск Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812863712.html
https://ria.ru/20220829/zaes-1812857957.html
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в мире, энергодар, киев, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Киев, Украина, Запорожская АЭС
13:41 29.08.2022
 
В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС

Минобороны: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме", - сказали в ведомстве.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
Делегация МАГАТЭ заедет на ЗАЭС из зоны, подконтрольной Украине
Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.
Как уточнили в Минобороны, обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций войск Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:53
Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарКиевУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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