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В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС
В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:41
2022-08-29T13:41
2022-08-29T13:41
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме", - сказали в ведомстве.Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.Как уточнили в Минобороны, обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций войск Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812863712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, киев, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Киев, Украина, Запорожская АЭС
В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС
Минобороны: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме