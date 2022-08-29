https://ria.ru/20220829/zaes-1812882253.html

В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС

В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:41

2022-08-29T13:41

2022-08-29T13:41

специальная военная операция на украине

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энергодар

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остаётся в норме", - сказали в ведомстве.Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.Как уточнили в Минобороны, обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций войск Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812863712.html

https://ria.ru/20220829/zaes-1812857957.html

энергодар

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, киев, украина, запорожская аэс