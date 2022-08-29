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В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия со своей стороны обеспечит всю безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:00
2022-08-29T13:00
2022-08-29T13:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия со своей стороны обеспечит всю безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там (на Запорожской АЭС) будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно так превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории", - заявил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812845023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская аэс, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Песков: Россия обеспечит безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС