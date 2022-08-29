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В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1812860625.html
В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия со своей стороны обеспечит всю безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:00
2022-08-29T13:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия со своей стороны обеспечит всю безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там (на Запорожской АЭС) будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно так превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории", - заявил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812845023.html
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россия, запорожская аэс, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков, В мире
13:00 29.08.2022
 
В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Песков: Россия обеспечит безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия со своей стороны обеспечит всю безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там (на Запорожской АЭС) будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно так превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории", - заявил Песков.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:13В мире
Постпред РФ в Вене: МАГАТЭ планирует оставить несколько сотрудников на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСДмитрий ПесковВ мире
 
 
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