https://ria.ru/20220829/zaes-1812860625.html

В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия со своей стороны обеспечит всю безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:00

2022-08-29T13:00

2022-08-29T13:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская аэс

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811748095_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5df8a5708420068169a0f8c5898c120a.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия со своей стороны обеспечит всю безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там (на Запорожской АЭС) будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно так превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории", - заявил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812845023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская аэс, дмитрий песков, в мире