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Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС
Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС
Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы, заявил... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:53
2022-08-29T13:07
в мире
россия
украина
европа
запорожская аэс
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", - сказал Песков журналистам.По его словам, переговоры по ситуации на ЗАЭС - миссия России, в переговорах будут участвовать военные, остальных участников необходимо уточнить.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, россия, украина, европа, запорожская аэс, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Европа, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков
12:53 29.08.2022 (обновлено: 13:07 29.08.2022)
 
Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС

Пресс-секретарь Песков призвал все страны надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", - сказал Песков журналистам.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:45
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков
По его словам, переговоры по ситуации на ЗАЭС - миссия России, в переговорах будут участвовать военные, остальных участников необходимо уточнить.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:54Специальная военная операция на Украине
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаЗапорожская АЭСДмитрий Песков
 
 
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