https://ria.ru/20220829/zaes-1812857957.html

Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС

Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС

Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы, заявил... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:53

2022-08-29T12:53

2022-08-29T13:07

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европа

запорожская аэс

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Украину, чтобы она не обстреливала Запорожскую АЭС и не угрожала безопасности всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", - сказал Песков журналистам.По его словам, переговоры по ситуации на ЗАЭС - миссия России, в переговорах будут участвовать военные, остальных участников необходимо уточнить.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812854900.html

https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа, запорожская аэс, дмитрий песков