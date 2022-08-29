https://ria.ru/20220829/zaes-1812854900.html

Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков

Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2022

Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков

Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:45

2022-08-29T12:45

2022-08-29T12:54

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запорожская область

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что в случае демилитаризации Запорожской АЭС "проблема будет решена".

https://ria.ru/20220829/zaes-1812857957.html

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Владимир Лаврентьев

запорожская аэс, запорожская область, в мире, антониу гутерреш, оон, украина, россия, дмитрий песков