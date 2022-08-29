Рейтинг@Mail.ru
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/zaes-1812854900.html
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2022
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:45
2022-08-29T12:54
запорожская аэс
запорожская область
в мире
антониу гутерреш
оон
украина
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что в случае демилитаризации Запорожской АЭС "проблема будет решена".
https://ria.ru/20220829/zaes-1812857957.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, запорожская область, в мире, антониу гутерреш, оон, украина, россия, дмитрий песков
Запорожская АЭС, Запорожская область, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, Россия, Дмитрий Песков
12:45 29.08.2022 (обновлено: 12:54 29.08.2022)
 
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков

Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что в случае демилитаризации Запорожской АЭС "проблема будет решена".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:53
Песков призвал надавить на Киев, чтобы прекратить обстрел ЗАЭС
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьВ миреАнтониу ГутеррешООНУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала