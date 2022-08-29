https://ria.ru/20220829/zaes-1812854900.html
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2022
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:45
2022-08-29T12:45
2022-08-29T12:54
запорожская аэс
запорожская область
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антониу гутерреш
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, об этом речи не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что в случае демилитаризации Запорожской АЭС "проблема будет решена".
https://ria.ru/20220829/zaes-1812857957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская аэс, запорожская область, в мире, антониу гутерреш, оон, украина, россия, дмитрий песков
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12:45 29.08.2022 (обновлено: 12:54 29.08.2022)
Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не идет, заявил Песков
Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет