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Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1812846360.html
Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС
Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС
Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:15
2022-08-29T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применён беспилотный летательный аппарат. Огнём из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.Кроме того, сообщили в Минобороны, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар. "За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции", - сказали в министерстве.
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Заявление Минобороны о сбитом беспилотнике у Запорожской АЭС
Минобороны России: вчера украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы, сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет.
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в мире, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область
12:15 29.08.2022 (обновлено: 13:20 29.08.2022)
 
Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС

Минобороны: украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применён беспилотный летательный аппарат. Огнём из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.
Кроме того, сообщили в Минобороны, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар. "За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции", - сказали в министерстве.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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