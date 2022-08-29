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Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС

Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу топлива на ЗАЭС

Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:15

2022-08-29T12:15

2022-08-29T13:20

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применён беспилотный летательный аппарат. Огнём из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.Кроме того, сообщили в Минобороны, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар. "За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции", - сказали в министерстве.

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запорожская область

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Варвара Скокшина

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Заявление Минобороны о сбитом беспилотнике у Запорожской АЭС Минобороны России: вчера украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы, сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет. 2022-08-29T12:15 true PT4M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, запорожская область