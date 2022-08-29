https://ria.ru/20220829/zaes-1812837098.html

В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе

В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе - РИА Новости, 29.08.2022

В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе

Дрон-камикадзе, сбитый накануне над территорией Запорожской АЭС, по данным военных, американского производства, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:52

2022-08-29T11:52

2022-08-29T11:52

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе, сбитый накануне над территорией Запорожской АЭС, по данным военных, американского производства, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее в пресс-службе администрации города Энергодара РИА Новости сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон - камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет."Мы обломки собрали, установили происхождение. Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, россия, запорожская аэс