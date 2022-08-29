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В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе - РИА Новости, 29.08.2022
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В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе
В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе - РИА Новости, 29.08.2022
В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе
Дрон-камикадзе, сбитый накануне над территорией Запорожской АЭС, по данным военных, американского производства, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:52
2022-08-29T11:52
в мире
энергодар
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе, сбитый накануне над территорией Запорожской АЭС, по данным военных, американского производства, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее в пресс-службе администрации города Энергодара РИА Новости сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон - камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет."Мы обломки собрали, установили происхождение. Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
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в мире, энергодар, россия, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Запорожская АЭС
11:52 29.08.2022
 
В Запорожье рассказали о сбитом рядом с ЗАЭС дроне-камикадзе

Глава Запорожья Балицкий: рядом с ЗАЭС сбили дрон-камикадзе американского производства

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дрон-камикадзе, сбитый накануне над территорией Запорожской АЭС, по данным военных, американского производства, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Ранее в пресс-службе администрации города Энергодара РИА Новости сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон - камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива. Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет.
"Мы обломки собрали, установили происхождение. Военные говорят, что это по происхождению американский дрон-камикадзе", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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В миреЭнергодарРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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