https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html

Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов

Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов - РИА Новости, 29.08.2022

Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов

Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за последнюю неделю выросла на 70 процентов, заявил член главного совета новой военно-гражданской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:54

2022-08-29T09:54

2022-08-29T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за последнюю неделю выросла на 70 процентов, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."На 70 процентов выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара", — написал он в своем Telegram-канале.Так, по словам политика, с 15 по 21 августа зафиксированы 23 обстрела, а с 22 по 28 августа — уже 38.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812804057.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская аэс