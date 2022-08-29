Рейтинг@Mail.ru
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1812805352.html
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов - РИА Новости, 29.08.2022
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов
Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за последнюю неделю выросла на 70 процентов, заявил член главного совета новой военно-гражданской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:54
2022-08-29T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811749195_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_9dcecad3320b849f5165c5bb89754bef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за последнюю неделю выросла на 70 процентов, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."На 70 процентов выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара", — написал он в своем Telegram-канале.Так, по словам политика, с 15 по 21 августа зафиксированы 23 обстрела, а с 22 по 28 августа — уже 38.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812804057.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811749195_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_9b395d8ae38253cd85e649e15fb8913d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС
09:54 29.08.2022 (обновлено: 10:29 29.08.2022)
 
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов

Власти Запорожья: интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за последнюю неделю выросла на 70 процентов, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На 70 процентов выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара", — написал он в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
Так, по словам политика, с 15 по 21 августа зафиксированы 23 обстрела, а с 22 по 28 августа — уже 38.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:42В мире
Рогов: ЗАЭС продолжает поставлять электричество Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала