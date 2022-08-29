09:54 29.08.2022 (обновлено: 10:29 29.08.2022)
Интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов
Власти Запорожья: интенсивность обстрелов ЗАЭС за неделю выросла на 70 процентов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за последнюю неделю выросла на 70 процентов, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На 70 процентов выросла интенсивность обстрелов боевиками ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара", — написал он в своем Telegram-канале.
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Так, по словам политика, с 15 по 21 августа зафиксированы 23 обстрела, а с 22 по 28 августа — уже 38.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.