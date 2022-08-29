https://ria.ru/20220829/zaes-1812801376.html

Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину

Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину - РИА Новости, 29.08.2022

Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину

Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:31

2022-08-29T09:31

2022-08-29T09:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

днепр (город)

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять туда электроэнергию, физически нет."На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра - территорию пока еще подконтрольную режиму Зеленского", - сказал Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220828/bespilotnik-1812745728.html

https://ria.ru/20220829/avariya-1812782035.html

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запорожская область

днепр (город)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс