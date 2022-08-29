https://ria.ru/20220829/zaes-1812801376.html
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину - РИА Новости, 29.08.2022
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:31
2022-08-29T09:31
2022-08-29T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
днепр (город)
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять туда электроэнергию, физически нет."На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра - территорию пока еще подконтрольную режиму Зеленского", - сказал Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220828/bespilotnik-1812745728.html
https://ria.ru/20220829/avariya-1812782035.html
украина
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Днепр (город), Запорожская АЭС
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину
Власти Запорожской области: ЗАЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину