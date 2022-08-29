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Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/zaes-1812801376.html
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину - РИА Новости, 29.08.2022
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:31
2022-08-29T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
днепр (город)
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять туда электроэнергию, физически нет."На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра - территорию пока еще подконтрольную режиму Зеленского", - сказал Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220828/bespilotnik-1812745728.html
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в мире, украина, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Днепр (город), Запорожская АЭС
09:31 29.08.2022
 
Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину

Власти Запорожской области: ЗАЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает подавать электроэнергию на Украину, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи из Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять туда электроэнергию, физически нет.
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 19:12Специальная военная операция на Украине
Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
"На сегодня электричество уходит как в освобожденные территории, так и на правый берег Днепра - территорию пока еще подконтрольную режиму Зеленского", - сказал Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
03:10Специальная военная операция на Украине
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьДнепр (город)Запорожская АЭС
 
 
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