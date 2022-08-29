https://ria.ru/20220829/vvp-1812944156.html

Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов

Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов - РИА Новости, 29.08.2022

Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов

Спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:25

2022-08-29T16:25

2022-08-29T17:26

экономика

андрей белоусов

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В этом году, скорее всего, итоги, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то два с небольшим процента, в следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1% - получить минус 0,6-0,8%", - сказал Белоусов, выступая в понедельник на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что это создает очень хорошие условия для роста реальных доходов населения и для роста доходов бюджета.

https://ria.ru/20220829/inflyatsiya-1812938427.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей белоусов