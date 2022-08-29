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Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов
Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов - РИА Новости, 29.08.2022
Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов
Спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:25
2022-08-29T16:25
2022-08-29T17:26
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В этом году, скорее всего, итоги, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то два с небольшим процента, в следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1% - получить минус 0,6-0,8%", - сказал Белоусов, выступая в понедельник на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что это создает очень хорошие условия для роста реальных доходов населения и для роста доходов бюджета.
https://ria.ru/20220829/inflyatsiya-1812938427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей белоусов
Экономика, Андрей Белоусов
16:25 29.08.2022 (обновлено: 17:26 29.08.2022)
Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов
Вице-премьер Белоусов: в 2023 году есть шансы добиться спада ВВП меньше одного процента