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Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов - РИА Новости, 29.08.2022
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Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов
Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов - РИА Новости, 29.08.2022
Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов
Спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:25
2022-08-29T17:26
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В этом году, скорее всего, итоги, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то два с небольшим процента, в следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1% - получить минус 0,6-0,8%", - сказал Белоусов, выступая в понедельник на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что это создает очень хорошие условия для роста реальных доходов населения и для роста доходов бюджета.
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экономика, андрей белоусов
Экономика, Андрей Белоусов
16:25 29.08.2022 (обновлено: 17:26 29.08.2022)
 
Белоусов пообещал, что спад ВВП в 2022 году будет ниже трех процентов

Вице-премьер Белоусов: в 2023 году есть шансы добиться спада ВВП меньше одного процента

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В этом году, скорее всего, итоги, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то два с небольшим процента, в следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1% - получить минус 0,6-0,8%", - сказал Белоусов, выступая в понедельник на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он отметил, что это создает очень хорошие условия для роста реальных доходов населения и для роста доходов бюджета.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:09
Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году
 
ЭкономикаАндрей Белоусов
 
 
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