https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html

Смертельное лечение: как в России предлагают оценивать работу врачей

Смертельное лечение: как в России предлагают оценивать работу врачей - РИА Новости, 29.08.2022

Смертельное лечение: как в России предлагают оценивать работу врачей

Нацмедпалата подготовила поправки в закон об охране здоровья. По замыслу, они должны защитить врачей от уголовного преследования за причинение вреда здоровью... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:00

2022-08-29T08:00

2022-08-29T08:02

медицина

убийство

национальная медицинская палата

первая помощь

скорая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812282463_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_d9f2155190e00b202f2fba83a396d5c5.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Мария Рубникович. Нацмедпалата подготовила поправки в закон об охране здоровья. По замыслу, они должны защитить врачей от уголовного преследования за причинение вреда здоровью пациентов в экстренных ситуациях. Однако инициатива вызывает у медиков вопросы.Страшилка для врачаРеаниматолог из Копейска Дмитрий Петров (имя изменено) был в отпуске и стал свидетелем ДТП. Не растерялся и до приезда скорой подручными средствами пропунктировал пострадавшего, разрешив пневмоторакс.Пострадавший вместо благодарности обратился в суд и потребовал компенсацию. Сослался на то, что медик не имел права оказывать профессиональную помощь, если он не при исполнении. А также — если не пользовался медицинским инструментом.В итоге в течение нескольких лет на компенсацию вреда с зарплаты врача удерживали 30 процентов.По словам практикующих медиков, такие ситуации — всегда спорные. Если бы скорая не могла быстро приехать на место, такой шаг был бы спасением пациента. Но когда на вызов уже спешат специалисты с оборудованием, достаточно оказать доврачебную помощь и не проводить рискованную процедуру.Через пять дней завели делоВ последние годы количество жалоб после оказания медпомощи растет. "Достаточно привести такую статистику от СК: если в 2020-м было 5452 заявлений по ятрогенным преступлениям, то 2021-м — уже 6248. Уголовные дела открыли по 2095 из них, а с обвинительным заключением в суд направили только 176 дел", — рассказывает член Ассоциации юристов России Анна Салютина.В среднем до суда сейчас доходит лишь каждое десятое уголовное дело. Правда, все время, пока идет проверка, врач вынужден участвовать в оперативных мероприятиях, давать показания. Часто на этот период отстраняют от работы.При этом, по словам юристов, многие инциденты могли бы заканчиваться обычной ведомственной проверкой. Но настойчивость родственников приводит к полноценному расследованию.В марте 2022 года в Московской области врачи частной клиники оперировали 14-летнюю девочку с тяжелыми системными заболеваниями. На столе состояние ребенка ухудшилось. Выявили нарушение сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не помогли, и пациентка скончалась.Родители, несмотря на серьезные врожденные заболевания дочери, были уверены: виновны врачи. И буквально через несколько дней добились возбуждения дела по факту причинения смерти по неосторожности.Экспертизу проводили дважды. Изучив документацию, опросы сотрудников медучреждения, используемые препараты и анамнез больной, комиссия пришла к выводу: связи между смертью девочки и действиями медиков нет. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, а смерть наступила ввиду многочисленных осложнений и тяжелого состояния пациента. Дело закрыли, но на это ушел не один месяц.Право на рискВ августе союз "Национальная медицинская палата" выступил с инициативой защитить врачей от необоснованного уголовного преследования, дополнив положения закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Например, предлагают прописать, что в целях сохранения жизни и здоровья пациента медик имеет право на обоснованный риск в условиях крайней необходимости. В таком случае его действия не будут считать нарушением, даже если причинен вред здоровью.Под крайней необходимостью имеют в виду ситуацию, когда опасность для жизни не могли устранить иначе, а причиненный вред был менее значительным, чем предотвращенный. Например, когда нанесли травму при сердечно-легочной реанимации. У врачей на этот счет есть поговорка: если вы ничего не сломали человеку, то это неэффективная реанимация.По словам руководителя юрслужбы Нацмедпалаты Лилии Айдаровой, предложения организации — в первую очередь о праве медика на риск.Изменения коснутся и экстренной, и плановой помощи. Кроме того, предполагается, что поправки обозначат, в каких случаях врач вправе отступить от нормативов и инструкций ради спасения жизни пациента.Затруднительная поправкаВпрочем, эксперты предполагают, что такие послабления могут только усложнить контроль.По словам президента общероссийской Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) Константина Лебединского, руки медиков и сейчас не сильно связаны стандартами. Для спасения жизни пациента отступления допускались всегда. При тех же условиях крайней необходимости, прописанных в УК.Формально использовали препарат незаконно. В документах фиксировали, что применяли в условиях, когда другого способа спасти жизнь не было."Для кого-то это просто ремесло"Предложенный Нацмедпалатой законопроект, по сути, стал продолжением разговора на тему декриминализации медицинской помощи.Впрочем, эту идею многие медики называют популизмом, а сам термин — некорректным: деятельность врачей и так не относится к уголовно наказуемой.Судмедэксперт и администратор медицинского Telegram-канала "Крокодил ЯтроГена" Руслан Калинин подчеркивает: законодатели должны обратить внимание на нюансы судмедэкспертиз, связанных с ятрогенными делами. Ведь именно на основе этих данных принимают решение о том, виновен доктор или нет. Сейчас, по словам специалиста, в законе не конкретизированы требования к экспертам и правила таких исследований. Государственные бюро, которые проводят их в регионах, подчиняются местному Минздраву. И везде могут быть свои подходы.При этом, по его мнению, в ятрогенных делах комиссионное заключение чаще всего становится главным доказательством по делу.По ее словам, еще одна проблема — сверхнагрузка на комиссии. Помимо экспертов в них входят практикующие врачи, которые заняты пациентами. В итоге ждать их вердикта приходится по несколько месяцев. А значит — разбирательства затягиваются.Наконец, экспертизу по одному делу могут проводить много раз. "Повторную должны назначать при наличии объективных сомнений, — отмечает Веселкина. — Но на деле хватает формулировки "потерпевший не согласен с выводами". Конечно, из-за отсутствия стандартов новое заключение может полностью не сойтись с предыдущим. Потерпевшие ищут несоответствия и требуют третью".Несовершенство медициныПо словам практикующих врачей, претензии у пациентов или их родственников чаще всего возникают из-за недостатка информации о лечении.Конечно, есть исключения. "У нас в клинике была очень тяжелая пациентка. Она умерла после кардиохирургической операции. Ее муж — доцент, математик. Как человек с техническим складом ума, он уверен: если ты лечил правильно, то больной не мог погибнуть. Но ведь есть понятие "несовершенство медицины", — напоминает врач.Несколько разных экспертиз подтвердили, что женщина скончалась от смертельного осложнения, а врач делал все, чтобы ее спасти. Однако, несмотря на это, вдовец продолжает писать жалобы во все инстанции.Специалисты сходятся во мнении: исправлять ситуацию нужно не перестановкой пунктов в законах и показательными уголовными процессами против медиков, а детальной проработкой реальных правовых пробелов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медицина, убийство, национальная медицинская палата, первая помощь, скорая помощь