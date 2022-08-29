https://ria.ru/20220829/vovk-1812787316.html

Офис СБУ в Мариуполе посещал человек по фамилии Вовк

Офис СБУ в Мариуполе посещал человек по фамилии Вовк - РИА Новости, 29.08.2022

Офис СБУ в Мариуполе посещал человек по фамилии Вовк

Визит человека по фамилии Вовк зафиксирован в журнале регистрации посетителей бывшего управления службы безопасности Украины в Мариуполе. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:45

2022-08-29T06:45

2022-08-29T07:21

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Визит человека по фамилии Вовк зафиксирован в журнале регистрации посетителей бывшего управления службы безопасности Украины в Мариуполе.Корреспонденту РИА Новости удалось просмотреть журнал. В нем стоит отметка о том, что 27 декабря 2019 года управление на улице Георгиевская посещал человек по фамилии Вовк. Однако его инициалы или пол не указаны.Этот человек находился в офисе СБУ более восьми часов – с 9.13 до 17.15.При взрыве автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья 20 августа погибла журналист и политолог Дарья Дугина. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины, уроженка Мариуполя Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Австрийское издание Exxpress сообщило 28 августа, что Наталью Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. В качестве источника своей информации издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара". Однако МВД Австрии заявило РИА Новости, что не может подтвердить достоверность этой информации.

https://ria.ru/20220828/vovk-1812722499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной