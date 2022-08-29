https://ria.ru/20220829/voda-1812999063.html

Британцев призвали из-за засухи не гнушаться переработанных сточных вод

Британцев призвали из-за засухи не гнушаться переработанных сточных вод - РИА Новости, 29.08.2022

Британцев призвали из-за засухи не гнушаться переработанных сточных вод

Жители Британии не должны гнушаться использовать для своих нужд переработанные сточные воды, написал глава Агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:14

2022-08-29T19:14

2022-08-29T22:20

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жители Британии не должны гнушаться использовать для своих нужд переработанные сточные воды, написал глава Агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван в статье для Times.Чиновник призвал относиться к воде как к ценному ресурсу, а не как к бесплатному товару."Нет смысла использовать ее для мытья машины или полива газона. Мы должны быть менее брезгливы в отношении того, откуда берется наша питьевая вода. Частью решения будет переработка воды, полученной в результате очистки сточных вод, и ее превращение вновь в питьевую воду — совершенно безопасную и здоровую, но не ту, о чем многие мечтают", — заявил Биван.По его словам, каждый может внести свой вклад: принимать душ, а не ванну, использовать посудомоечные и стиральные машины, только когда они полностью загружены, отключать кран во время чистки зубов, не пользоваться шлангом и не поливать газоны."Мое самое любимое (хотя это может быть просто лень): не мойте машину, а если и делаете это, то пользуйтесь ведром и губкой, а не шлангом, даже если там, где вы находитесь, нет запрета на шланги", — говорится в статье.Этим летом Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране достигла рекордных 40,3 градуса.Засуху объявили в девяти из 14 районов Англии, это произошло впервые с 2018 года. С 24 августа британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентов использовать шланги для полива из-за засухи в стране.

https://ria.ru/20220825/zasukha-1812105190.html

https://ria.ru/20220827/zasukha-1812602681.html

https://ria.ru/20220826/osveschenie-1812400673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, англия