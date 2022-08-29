https://ria.ru/20220829/vks-1812845535.html
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 29.08.2022
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25
ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:14
2022-08-29T12:14
2022-08-29T12:37
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
украина
су-25
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Украина, Су-25, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
12:14 29.08.2022 (обновлено: 12:37 29.08.2022)
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25
Минобороны: ВКС России за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР и Запорожье