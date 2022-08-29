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ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/vks-1812845535.html
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 29.08.2022
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25
ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:14
2022-08-29T12:37
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
украина
су-25
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, су-25, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Украина, Су-25, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
12:14 29.08.2022 (обновлено: 12:37 29.08.2022)
 
ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25

Минобороны: ВКС России за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в ДНР и Запорожье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Самолеты МиГ-29 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 04:19Специальная военная операция на Украине
Источник сообщил о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаСу-25Вооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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