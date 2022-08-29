https://ria.ru/20220829/vks-1812845535.html

ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25

ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25 - РИА Новости, 29.08.2022

ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25

ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:14

2022-08-29T12:14

2022-08-29T12:37

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

безопасность

россия

украина

су-25

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВКС России за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины в Запорожской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, су-25, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии