08:49 29.08.2022 (обновлено: 09:27 29.08.2022)
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель
Боррель: идея запрета на выдачу виз россиянам не получит общей поддержки в ЕС
Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласной поддержки.
"Я уже говорил, что полный запрет на въезд для всех россиян по любым причинам — не очень хорошая идея. Я не думаю, что разрыв связей с гражданским населением России поможет, и не думаю, что эта идея получит единогласную поддержку", — заявил он в эфире австрийской телерадиокомпании ORF.
В этой связи глава дипломатии ЕС призвал к пересмотру подхода к предоставлению виз: в частности, по его словам, визы не должны получать "олигархи".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД объединения в Праге 30-31 августа.
В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в "шенгенские" государства. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
25 августа, 17:21ТуризмБолгария не поддержала полный запрет на выдачу виз россиянам