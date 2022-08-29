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Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель

Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель - РИА Новости, 29.08.2022

Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласной поддержки. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:49

2022-08-29T08:49

2022-08-29T09:27

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласной поддержки.В этой связи глава дипломатии ЕС призвал к пересмотру подхода к предоставлению виз: в частности, по его словам, визы не должны получать "олигархи".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД объединения в Праге 30-31 августа.В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в "шенгенские" государства. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220828/es-1812704569.html

https://ria.ru/20220825/vizy-1812146062.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия, германия, прага, олаф шольц, украина, санкции в отношении россии