Рейтинг@Mail.ru
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/vizy-1812794886.html
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель - РИА Новости, 29.08.2022
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласной поддержки. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:49
2022-08-29T09:27
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
германия
прага
олаф шольц
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласной поддержки.В этой связи глава дипломатии ЕС призвал к пересмотру подхода к предоставлению виз: в частности, по его словам, визы не должны получать "олигархи".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД объединения в Праге 30-31 августа.В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в "шенгенские" государства. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220828/es-1812704569.html
https://ria.ru/20220825/vizy-1812146062.html
россия
германия
прага
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_281:271:2650:2048_1920x0_80_0_0_868c7ada6b791a1845fd37ed0f3639a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия, германия, прага, олаф шольц, украина, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия, Германия, Прага, Олаф Шольц, Украина, Санкции в отношении России
08:49 29.08.2022 (обновлено: 09:27 29.08.2022)
 
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель

Боррель: идея запрета на выдачу виз россиянам не получит общей поддержки в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласной поддержки.

"Я уже говорил, что полный запрет на въезд для всех россиян по любым причинам — не очень хорошая идея. Я не думаю, что разрыв связей с гражданским населением России поможет, и не думаю, что эта идея получит единогласную поддержку", — заявил он в эфире австрийской телерадиокомпании ORF.

В этой связи глава дипломатии ЕС призвал к пересмотру подхода к предоставлению виз: в частности, по его словам, визы не должны получать "олигархи".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД объединения в Праге 30-31 августа.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 14:40
СМИ: в ЕС поддержат приостановку упрощенного визового режима с Россией
В некоторых европейских странах после начала российской специальной военной операции на Украине начали раздаваться призывы закрыть гражданам России въезд в "шенгенские" государства. Эту идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии анонсировали сокращение принимаемых заявлений на визы от россиян — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, но существуют категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 17:21Туризм
Болгария не поддержала полный запрет на выдачу виз россиянам
 
В миреЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияГерманияПрагаОлаф ШольцУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала