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Популярный игрок КВН умер перед свадьбой - РИА Новости, 29.08.2022
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Шоубиз
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Популярный игрок КВН умер перед свадьбой
Популярный игрок КВН умер перед свадьбой - РИА Новости, 29.08.2022
Популярный игрок КВН умер перед свадьбой
Популярный игрок в КВН и свадебный ведущий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле накануне собственной свадьбы, сообщил местный портал TagilCity. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:18
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шоубиз
квн
нижний тагил
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Популярный игрок в КВН и свадебный ведущий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле накануне собственной свадьбы, сообщил местный портал TagilCity.Товарищи обнаружили его тело и вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Причины случившегося устанавливаются.Сумароков 11 сентября должен был отпраздновать 31-й день рождения, а 23 сентября – свадьбу.Сумароков в 2010-х годах был фронтменом популярной команды КВН "Северный квартал", выступавшей в лиге "Новая версия". Затем шоумен построил карьеру ведущего мероприятий.Ранее стало известно, что в Москве на 59-году году жизни умер звезда сериалов "Физрук" и "Молодежка", официальный голос радиостанции "Звезда" Максим Пинскер
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квн, нижний тагил
Шоубиз, КВН, Нижний Тагил
06:18 29.08.2022 (обновлено: 09:30 29.08.2022)
 
Популярный игрок КВН умер перед свадьбой

В Нижнем Тагиле перед свадьбой умер игрок КВН Никита Сумароков

© Фото : Никита Сумароков/Вконтакте Популярный игрок в КВН Никита Сумароков
 Популярный игрок в КВН Никита Сумароков - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Никита Сумароков/Вконтакте
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Популярный игрок в КВН и свадебный ведущий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле накануне собственной свадьбы, сообщил местный портал TagilCity.
"Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся", - приводит издание слова друга умершего.
Товарищи обнаружили его тело и вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Причины случившегося устанавливаются.
Сумароков 11 сентября должен был отпраздновать 31-й день рождения, а 23 сентября – свадьбу.
Сумароков в 2010-х годах был фронтменом популярной команды КВН "Северный квартал", выступавшей в лиге "Новая версия". Затем шоумен построил карьеру ведущего мероприятий.
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ШоубизКВННижний Тагил
 
 
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