https://ria.ru/20220829/utrata-1812786626.html

Популярный игрок КВН умер перед свадьбой

Популярный игрок КВН умер перед свадьбой - РИА Новости, 29.08.2022

Популярный игрок КВН умер перед свадьбой

Популярный игрок в КВН и свадебный ведущий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле накануне собственной свадьбы, сообщил местный портал TagilCity. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:18

2022-08-29T06:18

2022-08-29T09:30

шоубиз

квн

нижний тагил

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Популярный игрок в КВН и свадебный ведущий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле накануне собственной свадьбы, сообщил местный портал TagilCity.Товарищи обнаружили его тело и вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Причины случившегося устанавливаются.Сумароков 11 сентября должен был отпраздновать 31-й день рождения, а 23 сентября – свадьбу.Сумароков в 2010-х годах был фронтменом популярной команды КВН "Северный квартал", выступавшей в лиге "Новая версия". Затем шоумен построил карьеру ведущего мероприятий.Ранее стало известно, что в Москве на 59-году году жизни умер звезда сериалов "Физрук" и "Молодежка", официальный голос радиостанции "Звезда" Максим Пинскер

https://ria.ru/20220823/gil-1811489836.html

нижний тагил

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квн, нижний тагил