https://ria.ru/20220829/utrata-1812786626.html
Популярный игрок КВН умер перед свадьбой
Популярный игрок КВН умер перед свадьбой - РИА Новости, 29.08.2022
Популярный игрок КВН умер перед свадьбой
Популярный игрок в КВН и свадебный ведущий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле накануне собственной свадьбы, сообщил местный портал TagilCity. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:18
2022-08-29T06:18
2022-08-29T09:30
шоубиз
квн
нижний тагил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812801118_0:290:960:830_1920x0_80_0_0_3c1dcca8a8eaf1af424d78d95bf3e3e7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Популярный игрок в КВН и свадебный ведущий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле накануне собственной свадьбы, сообщил местный портал TagilCity.Товарищи обнаружили его тело и вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Причины случившегося устанавливаются.Сумароков 11 сентября должен был отпраздновать 31-й день рождения, а 23 сентября – свадьбу.Сумароков в 2010-х годах был фронтменом популярной команды КВН "Северный квартал", выступавшей в лиге "Новая версия". Затем шоумен построил карьеру ведущего мероприятий.Ранее стало известно, что в Москве на 59-году году жизни умер звезда сериалов "Физрук" и "Молодежка", официальный голос радиостанции "Звезда" Максим Пинскер
https://ria.ru/20220823/gil-1811489836.html
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812801118_0:228:960:948_1920x0_80_0_0_d46aa2c955106d1cd51238f3a0f679d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квн, нижний тагил
Шоубиз, КВН, Нижний Тагил
06:18 29.08.2022 (обновлено: 09:30 29.08.2022)
Популярный игрок КВН умер перед свадьбой
В Нижнем Тагиле перед свадьбой умер игрок КВН Никита Сумароков