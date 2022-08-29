https://ria.ru/20220829/utechka-1812841593.html

Минцифры представит проект об оборотных штрафах за утечку данных клиентов

Минцифры представит проект об оборотных штрафах за утечку данных клиентов - РИА Новости, 29.08.2022

Минцифры представит проект об оборотных штрафах за утечку данных клиентов

Минцифры дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:01

2022-08-29T12:01

2022-08-29T14:40

экономика

максут шадаев

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минцифры дорабатывает инициативу о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку личных данных клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных в стадии разработки и будет представлен в середине сентября", — сказали ведомстве.Там подчеркнули, что министерство выступает за ужесточение ответственности, но видит задачу "не в самих штрафах"."Дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей", — отметили в пресс-службе Минцифры.В мае министерство согласовало законопроект, предполагающий наказание в виде взимания одного процента от годовой выручки и увеличение его до трех процентов, если компания в течение 24 часов не сообщила об утечке Роскомнадзору. Сейчас, согласно КоАП, максимальный штраф для бизнеса за такие утечки составляет 500 тысяч рублей.Позже в Минцифры сообщили, что готовят обновленную версию законопроекта, согласно которой при первом нарушении будет назначаться штраф, соразмерный объему попавших в Сеть данных, а при повторном — оборотный. Утверждалось, что собранные средства могут выплачивать пострадавшим клиентам.

https://ria.ru/20220828/utechka-1812708054.html

https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, максут шадаев, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)