https://ria.ru/20220829/utechka-1812820393.html

CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей

CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей - РИА Новости, 29.08.2022

CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей

CDEK.Shopping изучает оказавшиеся в сети данные пользователей, а также делает все для предотвращения их распространения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:55

2022-08-29T10:55

2022-08-29T10:55

технологии

сдэк

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. CDEK.Shopping изучает оказавшиеся в сети данные пользователей, а также делает все для предотвращения их распространения, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы с персональными данными клиентов CDEK.Shopping и CDEK.Маркет. В сервисе уточнили, что среди опубликованной информации нет паспортных и банковских данных."Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. … Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки", - говорится в сообщении.В сервисе также отметили, что проводят проверку по факту данной утечки. РИА Новости также направили запрос в Роскомнадзор.

https://ria.ru/20220818/vkontakte-1810441012.html

https://ria.ru/20220828/utechka-1812708054.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сдэк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)