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CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей - РИА Новости, 29.08.2022
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CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей
CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей - РИА Новости, 29.08.2022
CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей
CDEK.Shopping изучает оказавшиеся в сети данные пользователей, а также делает все для предотвращения их распространения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:55
2022-08-29T10:55
технологии
сдэк
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. CDEK.Shopping изучает оказавшиеся в сети данные пользователей, а также делает все для предотвращения их распространения, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы с персональными данными клиентов CDEK.Shopping и CDEK.Маркет. В сервисе уточнили, что среди опубликованной информации нет паспортных и банковских данных."Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. … Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки", - говорится в сообщении.В сервисе также отметили, что проводят проверку по факту данной утечки. РИА Новости также направили запрос в Роскомнадзор.
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Дарья Буймова
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технологии, сдэк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, СДЭК, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
10:55 29.08.2022
 
CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей

CDEK.Shopping предпринимает меры для предотвращения распространения утекших в сеть данных

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. CDEK.Shopping изучает оказавшиеся в сети данные пользователей, а также делает все для предотвращения их распространения, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы с персональными данными клиентов CDEK.Shopping и CDEK.Маркет. В сервисе уточнили, что среди опубликованной информации нет паспортных и банковских данных.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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VK будет предупреждать пользователей об утечке паролей
"Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. … Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки", - говорится в сообщении.
В сервисе также отметили, что проводят проверку по факту данной утечки. РИА Новости также направили запрос в Роскомнадзор.
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ТехнологииСДЭКФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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