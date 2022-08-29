https://ria.ru/20220829/utechka-1812820393.html
CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей
CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей - РИА Новости, 29.08.2022
CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей
CDEK.Shopping изучает оказавшиеся в сети данные пользователей, а также делает все для предотвращения их распространения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:55
2022-08-29T10:55
2022-08-29T10:55
технологии
сдэк
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. CDEK.Shopping изучает оказавшиеся в сети данные пользователей, а также делает все для предотвращения их распространения, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы с персональными данными клиентов CDEK.Shopping и CDEK.Маркет. В сервисе уточнили, что среди опубликованной информации нет паспортных и банковских данных."Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. … Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки", - говорится в сообщении.В сервисе также отметили, что проводят проверку по факту данной утечки. РИА Новости также направили запрос в Роскомнадзор.
https://ria.ru/20220818/vkontakte-1810441012.html
https://ria.ru/20220828/utechka-1812708054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сдэк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, СДЭК, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
CDEK.Shopping отреагирует на утечку данных пользователей
CDEK.Shopping предпринимает меры для предотвращения распространения утекших в сеть данных