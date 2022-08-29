https://ria.ru/20220829/uran-1813037064.html

Иран начал обогащать уран на подземном объекте, пишут СМИ

Иран начал обогащать уран на подземном объекте, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2022

Иран начал обогащать уран на подземном объекте, пишут СМИ

МАГАТЭ заявляет, что Иран начал обогащать уран с использованием одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, которые были недавно установлены на... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T23:54

2022-08-29T23:54

2022-08-29T23:56

в мире

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нед прайс

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магатэ

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. МАГАТЭ заявляет, что Иран начал обогащать уран с использованием одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, которые были недавно установлены на подземном объекте в Натанзе, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад агентства.По данным МАГАТЭ, на подземном объекте в иранском Натанзе сейчас начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до 5%. Еще на одном каскаде на этом объекте проходит пассивирование, которое необходимо перед началом обогащения, а на третий еще не начали подавать материал."Двадцать восьмого августа 2022 года агентство верифицировало на объекте по обогащению топлива, что Иран подает UF6 (гексафторид урана), обогащенный до 2% уран-235 в каскады IR-6… для производства UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 5%", - говорится в отчете МАГАТЭ, информацию о котором приводит агентство.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.

https://ria.ru/20220801/uran-1806543026.html

https://ria.ru/20220731/iran-1806267296.html

иран

сша

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, нед прайс, жозеп боррель, иран, сша, тегеран (город), магатэ, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)