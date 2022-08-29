23:54 29.08.2022 (обновлено: 23:56 29.08.2022)
Иран начал обогащать уран на подземном объекте, пишут СМИ
Рейтер: Иран начал обогащать уран с применением центрифуг IR-6 на подземном объекте
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. МАГАТЭ заявляет, что Иран начал обогащать уран с использованием одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, которые были недавно установлены на подземном объекте в Натанзе, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад агентства.
По данным МАГАТЭ, на подземном объекте в иранском Натанзе сейчас начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до 5%. Еще на одном каскаде на этом объекте проходит пассивирование, которое необходимо перед началом обогащения, а на третий еще не начали подавать материал.
"Двадцать восьмого августа 2022 года агентство верифицировало на объекте по обогащению топлива, что Иран подает UF6 (гексафторид урана), обогащенный до 2% уран-235 в каскады IR-6… для производства UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 5%", - говорится в отчете МАГАТЭ, информацию о котором приводит агентство.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
1 августа, 22:15В Иране сообщили о запуске сотен центрифуг для обогащения урана
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается уже несколько дней.