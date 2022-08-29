https://ria.ru/20220829/ukraina-1812977283.html

ЕС планирует готовить снайперов и саперов для украинской армии, пишут СМИ

ЕС планирует готовить снайперов и саперов для украинской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2022

ЕС планирует готовить снайперов и саперов для украинской армии, пишут СМИ

Евросоюз намерен предложить Украине в рамках будущей европейской тренировочной миссии готовить снайперов, саперов, а также офицеров для украинских военных,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:15

2022-08-29T18:15

2022-08-29T18:15

в мире

украина

евросоюз

вооруженные силы украины

великобритания

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Евросоюз намерен предложить Украине в рамках будущей европейской тренировочной миссии готовить снайперов, саперов, а также офицеров для украинских военных, говорится в документе, который, по данным агентства Блумберг, был разослан представителям государств ЕС внешнеполитической службой.Сообщается также, что с такой просьбой к ЕС ранее обратились украинские военные."После согласования с Вооруженными силами Украины и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией", - говорится в документе.Еще до начала спецоперации России Евросоюз обсуждал возможность создания тренировочной миссии для украинских военных.На прошлой неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил журналистам, что такая миссия может разместиться на территории одной из соседних с Украиной стран ЕС, а не на территории самой Украины, как это планировалось ранее.ЕС с февраля прошлого года выделил из специального фонда 2,5 миллиардов евро на оказание помощи армии Украины, в том числе на поставки вооружений. Как напомнил Боррель, отдельные европейские страны уже осуществляют подготовку украинских военных, в частности, для эксплуатации поставляемой украинским военным техники. Он уточнил, что украинские военные проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции.Ожидается, что министры обороны ЕС обсудят эту тему на неформальной встрече в Праге во вторник.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220827/tsel-1812457068.html

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

https://ria.ru/20220824/missiya-1811951581.html

украина

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, великобритания, сша