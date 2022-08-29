https://ria.ru/20220829/ukraina-1812953345.html
В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы - РИА Новости, 29.08.2022
В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
Украина за последние годы превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы из-за так и не доведенных до конца реформ в области правопорядка,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:53
2022-08-29T16:53
2022-08-29T16:57
в мире
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александр гребенкин
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украина за последние годы превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы из-за так и не доведенных до конца реформ в области правопорядка, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин."Следует отметить, что в последние годы в результате многочисленных реформ по западному образцу в сфере правопорядка, к слову, так и не доведенных до конца, тотальной коррупции на всех уровнях власти и разгула организованной преступности Украина превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".Он добавил, что по мере развития российский специальной военной операции по защите Донбасса, помимо ее основных целей - демилитаризации и денацификации Украины, одновременно набирают силу тенденции по декриминализации украинской общественной среды. Это, по словам Гребенкина, безусловно оказывает позитивное влияние на состояние правопорядка и в РФ.
https://ria.ru/20220829/moshenniki-1812948133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, александр гребенкин, совет безопасности рф
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Александр Гребенкин, Совет Безопасности РФ
16:53 29.08.2022 (обновлено: 16:57 29.08.2022)
В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
Гребенкин: Украина превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы