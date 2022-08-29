https://ria.ru/20220829/ukraina-1812953345.html

В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы

В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы - РИА Новости, 29.08.2022

В Совбезе назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы

Украина за последние годы превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы из-за так и не доведенных до конца реформ в области правопорядка,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:53

2022-08-29T16:53

2022-08-29T16:57

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украина

россия

донбасс

александр гребенкин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Украина за последние годы превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы из-за так и не доведенных до конца реформ в области правопорядка, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин."Следует отметить, что в последние годы в результате многочисленных реформ по западному образцу в сфере правопорядка, к слову, так и не доведенных до конца, тотальной коррупции на всех уровнях власти и разгула организованной преступности Украина превратилась в один из крупнейших криминальных анклавов Европы", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".Он добавил, что по мере развития российский специальной военной операции по защите Донбасса, помимо ее основных целей - демилитаризации и денацификации Украины, одновременно набирают силу тенденции по декриминализации украинской общественной среды. Это, по словам Гребенкина, безусловно оказывает позитивное влияние на состояние правопорядка и в РФ.

https://ria.ru/20220829/moshenniki-1812948133.html

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россия

донбасс

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, александр гребенкин, совет безопасности рф