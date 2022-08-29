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Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины - РИА Новости, 29.08.2022
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Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины
Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины - РИА Новости, 29.08.2022
Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины
Владимир Зеленский отметил госнаградами нескольких американских актеров и грузинского дизайнера за их поддержку Украины, сообщил в понедельник глава офиса... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:26
2022-08-29T16:26
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
шон пенн
джессика честейн
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отметил госнаградами нескольких американских актеров и грузинского дизайнера за их поддержку Украины, сообщил в понедельник глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Владимир Зеленский вручил государственные награды друзьям, которые поддерживали нас с начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо Майклу Макфолу (экс-посол США в РФ - ред.), Демне Гвасалии (дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga -ред.), Шону Пенну (американский актер, кинорежиссер и сценарист -ред.), Бену Стиллеру (американский актер - ред.), Ливу Шрайберу (американский актер - ред.), Джессике Честейн (американская актриса - ред.) и многим другим", - написал Ермак в Twitter.В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области. Также Украину в период с 24 февраля посетили и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220821/akter-1811064781.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, шон пенн, джессика честейн, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Шон Пенн, Джессика Честейн, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:26 29.08.2022
 
Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины

Зеленский отметил госнаградами актеров Шона Пенна, Бена Стиллера и Джессику Честейн

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отметил госнаградами нескольких американских актеров и грузинского дизайнера за их поддержку Украины, сообщил в понедельник глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Владимир Зеленский вручил государственные награды друзьям, которые поддерживали нас с начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо Майклу Макфолу (экс-посол США в РФ - ред.), Демне Гвасалии (дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga -ред.), Шону Пенну (американский актер, кинорежиссер и сценарист -ред.), Бену Стиллеру (американский актер - ред.), Ливу Шрайберу (американский актер - ред.), Джессике Честейн (американская актриса - ред.) и многим другим", - написал Ермак в Twitter.
Кевин Сорбо - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 06:00
Американский актер призвал не помогать Украине деньгами
В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области. Также Украину в период с 24 февраля посетили и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин и актер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 20:02Специальная военная операция на Украине
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