https://ria.ru/20220829/ukraina-1812944281.html

Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины

Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины - РИА Новости, 29.08.2022

Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины

Владимир Зеленский отметил госнаградами нескольких американских актеров и грузинского дизайнера за их поддержку Украины, сообщил в понедельник глава офиса... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:26

2022-08-29T16:26

2022-08-29T16:26

в мире

украина

владимир зеленский

андрей ермак

шон пенн

джессика честейн

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отметил госнаградами нескольких американских актеров и грузинского дизайнера за их поддержку Украины, сообщил в понедельник глава офиса Зеленского Андрей Ермак."Владимир Зеленский вручил государственные награды друзьям, которые поддерживали нас с начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо Майклу Макфолу (экс-посол США в РФ - ред.), Демне Гвасалии (дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga -ред.), Шону Пенну (американский актер, кинорежиссер и сценарист -ред.), Бену Стиллеру (американский актер - ред.), Ливу Шрайберу (американский актер - ред.), Джессике Честейн (американская актриса - ред.) и многим другим", - написал Ермак в Twitter.В августе сообщалось, что американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области. Также Украину в период с 24 февраля посетили и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220821/akter-1811064781.html

https://ria.ru/20220809/sigal-1808438039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, шон пенн, джессика честейн, ситуация в днр и лнр