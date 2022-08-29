https://ria.ru/20220829/ukraina-1812901482.html
Кадыров рассказал, как "бандеровские грызуны" стали "удобрениями"
Кадыров рассказал, как "бандеровские грызуны" стали "удобрениями" - РИА Новости, 29.08.2022
Кадыров рассказал, как "бандеровские грызуны" стали "удобрениями"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры зачистки на северском направлении. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:31
2022-08-29T14:31
2022-08-29T14:31
специальная военная операция на украине
общество
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чеченская республика (чечня)
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 29 авг- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры зачистки на северском направлении.Видео уничтожения украинских силовиков, которые он называет "бандеровскими грызунами", сопровождается песней из мультфильма "Как львенок и черепаха пели песню" - "Я на солнышке лежу"."Алгоритм действий противника последователен и более чем предсказуем, поэтому здесь в дело вступают наши бравые артиллеристы. Они вмиг обрушивают на головы фашистов свинцовый дождь, сводя на нет любую возможность спастись. Именно такая картина вырисовывается сегодня на северском направлении. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с ОРБ и союзными войсками неспешно зачищают от бандеровских грызунов ответственную территорию", - написал Кадыров.По его словам, скоро осень и "поля нужно сеять, а эти вредители портят землю своими норами". "Сами не работают и другим не дают. Точнее, не давали. Теперь они стали удобрением", - добавил руководитель Чечни.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Чеченская республика (Чечня), Украина, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал, как "бандеровские грызуны" стали "удобрениями"
Кадыров показал видео уничтожения украинских силовиков, назвав их бандеровскими грызунами