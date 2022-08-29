12:19 29.08.2022 (обновлено: 12:59 29.08.2022)
Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели
Канцлер Германии Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели.
"В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое современное оружие: ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники", - сказал Шольц, выступая в Карловом университете в Праге. Он добавил, что цель ФРГ сделать так, чтобы Украина могла защищать себя на протяжении длительного времени.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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