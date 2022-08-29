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Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели - РИА Новости, 29.08.2022
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Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели
Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели - РИА Новости, 29.08.2022
Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели
Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:19
2022-08-29T12:59
олаф шольц
в мире
украина
германия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели."В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое современное оружие: ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники", - сказал Шольц, выступая в Карловом университете в Праге. Он добавил, что цель ФРГ сделать так, чтобы Украина могла защищать себя на протяжении длительного времени.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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олаф шольц, в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр
Олаф Шольц, В мире, Украина, Германия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 29.08.2022 (обновлено: 12:59 29.08.2022)
 
Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели

Канцлер Германии Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели.
"В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое современное оружие: ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники", - сказал Шольц, выступая в Карловом университете в Праге. Он добавил, что цель ФРГ сделать так, чтобы Украина могла защищать себя на протяжении длительного времени.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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