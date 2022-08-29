https://ria.ru/20220829/ukraina-1812847497.html

Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели

Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели - РИА Новости, 29.08.2022

Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:19

2022-08-29T12:19

2022-08-29T12:59

олаф шольц

в мире

украина

германия

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине новое современное оружие в ближайшие недели."В ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое современное оружие: ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники", - сказал Шольц, выступая в Карловом университете в Праге. Он добавил, что цель ФРГ сделать так, чтобы Украина могла защищать себя на протяжении длительного времени.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812649860.html

украина

германия

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Кирилл Волков

олаф шольц, в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр