https://ria.ru/20220829/ukraina-1812827359.html
На Украине пообещали увеличить компенсацию принимающим переселенцев
На Украине пообещали увеличить компенсацию принимающим переселенцев - РИА Новости, 29.08.2022
На Украине пообещали увеличить компенсацию принимающим переселенцев
Правительство Украины пообещало увеличить вдвое компенсацию гражданам, которые разместили у себя внутренних переселенцев из других областей, помощь государства... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:20
2022-08-29T11:20
2022-08-29T11:20
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство Украины пообещало увеличить вдвое компенсацию гражданам, которые разместили у себя внутренних переселенцев из других областей, помощь государства составит 900 гривен (24 доллара), сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук во время визита в Николаев.Верещук 25 июля сообщала, что из почти семи миллионов внутренне перемещенных граждан на Украине зарегистрировались только 4,5 миллиона. При этом около 250 тысяч украинцев, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, не получили обещанные кабмином выплаты."Программа "Прихисток" ("Пристанище" - ред.) продолжает свою работу. Но теперь не 450, а 900 гривен (24 доллара) будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", - заявила Верещук в своем Facebook*.Она отметила, что остаются проблемы, которые невозможно решить на региональном уровне, это проблемы, связанные с внесением изменений в законодательство."Мы вместе с народными депутатами наработали целый перечень законодательных актов, которые необходимо будет рассмотреть, чтобы помочь Николаевской области и другим областям - прифронтовым, где ведутся боевые действия", - добавила она.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://realty.ria.ru/20220829/arenda-1812798029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Николаевская область
На Украине пообещали увеличить компенсацию принимающим переселенцев
Вице-премьер Украины Верещук пообещала увеличить компенсацию принимающим переселенцев
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство Украины пообещало увеличить вдвое компенсацию гражданам, которые разместили у себя внутренних переселенцев из других областей, помощь государства составит 900 гривен (24 доллара), сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук во время визита в Николаев.
Верещук 25 июля сообщала, что из почти семи миллионов внутренне перемещенных граждан на Украине
зарегистрировались только 4,5 миллиона. При этом около 250 тысяч украинцев, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, не получили обещанные кабмином выплаты.
"Программа "Прихисток" ("Пристанище" - ред.) продолжает свою работу. Но теперь не 450, а 900 гривен (24 доллара) будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", - заявила Верещук в своем Facebook*.
Она отметила, что остаются проблемы, которые невозможно решить на региональном уровне, это проблемы, связанные с внесением изменений в законодательство.
"Мы вместе с народными депутатами наработали целый перечень законодательных актов, которые необходимо будет рассмотреть, чтобы помочь Николаевской области
и другим областям - прифронтовым, где ведутся боевые действия", - добавила она.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.