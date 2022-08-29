https://ria.ru/20220829/ukraina-1812827359.html

На Украине пообещали увеличить компенсацию принимающим переселенцев

На Украине пообещали увеличить компенсацию принимающим переселенцев - РИА Новости, 29.08.2022

На Украине пообещали увеличить компенсацию принимающим переселенцев

Правительство Украины пообещало увеличить вдвое компенсацию гражданам, которые разместили у себя внутренних переселенцев из других областей, помощь государства... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:20

2022-08-29T11:20

2022-08-29T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780806602_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_7b070eb6bb5900fab3918ecae2246c1e.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство Украины пообещало увеличить вдвое компенсацию гражданам, которые разместили у себя внутренних переселенцев из других областей, помощь государства составит 900 гривен (24 доллара), сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук во время визита в Николаев.Верещук 25 июля сообщала, что из почти семи миллионов внутренне перемещенных граждан на Украине зарегистрировались только 4,5 миллиона. При этом около 250 тысяч украинцев, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, не получили обещанные кабмином выплаты."Программа "Прихисток" ("Пристанище" - ред.) продолжает свою работу. Но теперь не 450, а 900 гривен (24 доллара) будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", - заявила Верещук в своем Facebook*.Она отметила, что остаются проблемы, которые невозможно решить на региональном уровне, это проблемы, связанные с внесением изменений в законодательство."Мы вместе с народными депутатами наработали целый перечень законодательных актов, которые необходимо будет рассмотреть, чтобы помочь Николаевской области и другим областям - прифронтовым, где ведутся боевые действия", - добавила она.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://realty.ria.ru/20220829/arenda-1812798029.html

украина

россия

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, николаевская область