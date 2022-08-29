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ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/udar-1813033217.html
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, начался пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T22:50
2022-08-29T23:20
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховская гэс
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, начался пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.В результате атаки город остался без электричества и водоснабжения. Власти успели оснастить генераторами больницы, с утра начнут доставлять воду, заключил Леонтьев.Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район ГЭС. Используется в том числе поставленное Западом вооружение.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html
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новая каховка
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новая каховка, каховская гэс, украина, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховская ГЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
22:50 29.08.2022 (обновлено: 23:20 29.08.2022)
 
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

Власти Херсонской области: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГЭС в Новой Каховке
ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, начался пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там, и там виден пожар. Степень разрушений выясняется. Ситуация непростая, но мы руки не опускаем и не опустим", — сказал собеседник агентства.
В результате атаки город остался без электричества и водоснабжения. Власти успели оснастить генераторами больницы, с утра начнут доставлять воду, заключил Леонтьев.
Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район ГЭС. Используется в том числе поставленное Западом вооружение.
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В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.
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