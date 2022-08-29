https://ria.ru/20220829/udar-1813033217.html

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС - РИА Новости, 29.08.2022

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС

Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, начался пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T22:50

2022-08-29T22:50

2022-08-29T23:20

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховская гэс

украина

вооруженные силы украины

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, начался пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.В результате атаки город остался без электричества и водоснабжения. Власти успели оснастить генераторами больницы, с утра начнут доставлять воду, заключил Леонтьев.Украинские войска в течение нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район ГЭС. Используется в том числе поставленное Западом вооружение.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации (ВГА), началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. ВГА объявили о планах регионов войти в состав России.

https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

украина

херсонская область

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