https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812822796.html

На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома

На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома - РИА Новости, 29.08.2022

На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома

Имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома в Свердловской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода". РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:05

2022-08-29T11:05

2022-08-29T14:47

происшествия

уралвагонзавод

свердловская область

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома в Свердловской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".Она уточнила, что специалисты "Уралвагонзавода" уже начали ремонтировать крышу.О том, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила танковый снаряд пробил крышу дома, ранее написали местные СМИ.

https://ria.ru/20220816/t-90m-1810007157.html

свердловская область

нижний тагил

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, уралвагонзавод, свердловская область, нижний тагил