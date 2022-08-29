https://ria.ru/20220829/ucheniya-1812822796.html
На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома
На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома - РИА Новости, 29.08.2022
На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома
Имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома в Свердловской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода". РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:05
2022-08-29T11:05
2022-08-29T14:47
происшествия
уралвагонзавод
свердловская область
нижний тагил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788972795_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_606c11869c880d0ec13666e6a7b18ed4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома в Свердловской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".Она уточнила, что специалисты "Уралвагонзавода" уже начали ремонтировать крышу.О том, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила танковый снаряд пробил крышу дома, ранее написали местные СМИ.
https://ria.ru/20220816/t-90m-1810007157.html
свердловская область
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788972795_0:0:1245:934_1920x0_80_0_0_4c77b2b3e65e39e58511468a82b1ccad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уралвагонзавод, свердловская область, нижний тагил
Происшествия, Уралвагонзавод, Свердловская область, Нижний Тагил
11:05 29.08.2022 (обновлено: 14:47 29.08.2022)
На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома
В Нижнем Тагиле имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома