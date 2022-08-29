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На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома - РИА Новости, 29.08.2022
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На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома
На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома - РИА Новости, 29.08.2022
На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома
Имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома в Свердловской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода". РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:05
2022-08-29T14:47
происшествия
уралвагонзавод
свердловская область
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома в Свердловской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".Она уточнила, что специалисты "Уралвагонзавода" уже начали ремонтировать крышу.О том, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила танковый снаряд пробил крышу дома, ранее написали местные СМИ.
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свердловская область
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происшествия, уралвагонзавод, свердловская область, нижний тагил
Происшествия, Уралвагонзавод, Свердловская область, Нижний Тагил
11:05 29.08.2022 (обновлено: 14:47 29.08.2022)
 
На Урале во время учебных танковых стрельб проломило крышу дома

В Нижнем Тагиле имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома

© РИА НовостиОтправка танков Т-90М "Прорыв" с "Уралвагонзавода"
Отправка танков Т-90М Прорыв с Уралвагонзавода
© РИА Новости
Отправка танков Т-90М "Прорыв" с "Уралвагонзавода". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Имитатор танкового снаряда повредил крышу частного дома в Свердловской области, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".
"При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что специалисты "Уралвагонзавода" уже начали ремонтировать крышу.
О том, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила танковый снаряд пробил крышу дома, ранее написали местные СМИ.
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ПроисшествияУралвагонзаводСвердловская областьНижний Тагил
 
 
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