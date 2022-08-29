https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812869359.html

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним - РИА Новости, 29.08.2022

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним

Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в профиле во "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в социальной... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:14

2022-08-29T13:14

2022-08-29T15:21

дарья дугина

россия

эстония

донецк (днр)

bentley motors

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в профиле во "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в социальной сети "Мой мир" указана его настоящая фамилия.Его профиль в "Моем мире" сейчас заблокирован "из-за подозрительной активности", а последние посты во "ВКонтакте" датируются 2017 годом.Фотографии "Богдана Касьянова" за предыдущие годы дают некоторое представление о его внутреннем мире: наряду с картинками сердечек, пони и милых мишек есть фото из ночного клуба, с отдыха с дачного участка и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша).Кроме того, на двух фотографиях "Богдан Касьянов" запечатлен сидящим за рулем автомобиля Bentley. Принадлежит ли эта машина самому Богдану, не уточняется, но фото роскошного авто контрастирует с другими снимками с его профиля.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html

https://ria.ru/20220829/dugina-1812838387.html

россия

эстония

донецк (днр)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья дугина, россия, эстония, донецк (днр), bentley motors, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной