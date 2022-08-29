Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812869359.html
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним - РИА Новости, 29.08.2022
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним
Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в профиле во "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в социальной... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:14
2022-08-29T15:21
дарья дугина
россия
эстония
донецк (днр)
bentley motors
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812810510_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_8f2c11dc9f3f00d9955632053717f9b5.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в профиле во "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в социальной сети "Мой мир" указана его настоящая фамилия.Его профиль в "Моем мире" сейчас заблокирован "из-за подозрительной активности", а последние посты во "ВКонтакте" датируются 2017 годом.Фотографии "Богдана Касьянова" за предыдущие годы дают некоторое представление о его внутреннем мире: наряду с картинками сердечек, пони и милых мишек есть фото из ночного клуба, с отдыха с дачного участка и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша).Кроме того, на двух фотографиях "Богдан Касьянов" запечатлен сидящим за рулем автомобиля Bentley. Принадлежит ли эта машина самому Богдану, не уточняется, но фото роскошного авто контрастирует с другими снимками с его профиля.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html
https://ria.ru/20220829/dugina-1812838387.html
россия
эстония
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812810510_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_a6a681c68c22321ab34debc93fd54659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дарья дугина, россия, эстония, донецк (днр), bentley motors, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Эстония, Донецк (ДНР), Bentley Motors, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
13:14 29.08.2022 (обновлено: 15:21 29.08.2022)
 
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной мог использовать псевдоним Касьянов

© РИА Новости / ФСБ РФГражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в профиле во "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в социальной сети "Мой мир" указана его настоящая фамилия.
Его профиль в "Моем мире" сейчас заблокирован "из-за подозрительной активности", а последние посты во "ВКонтакте" датируются 2017 годом.
Фотографии "Богдана Касьянова" за предыдущие годы дают некоторое представление о его внутреннем мире: наряду с картинками сердечек, пони и милых мишек есть фото из ночного клуба, с отдыха с дачного участка и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша).
Кроме того, на двух фотографиях "Богдан Касьянов" запечатлен сидящим за рулем автомобиля Bentley. Принадлежит ли эта машина самому Богдану, не уточняется, но фото роскошного авто контрастирует с другими снимками с его профиля.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:26
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
В первых числах июля: родственники Цыганенко в Донецке рассказали о том, когда он уехал - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:56
Родные соучастника убийства Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка
 
Дарья ДугинаРоссияЭстонияДонецк (ДНР)Bentley MotorsФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала