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СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16 - РИА Новости, 29.08.2022
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СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16
СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16 - РИА Новости, 29.08.2022
СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16
Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что Греция якобы использовала комплекс С-300 против турецких истребителей F-16, сообщила газета Yeni Şafak со... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T06:34
2022-08-29T09:40
в мире
греция
турция
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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что Греция якобы использовала комплекс С-300 против турецких истребителей F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.Как сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в Минобороны Турции, греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Это произошло 23 августа, когда истребители находились к западу от Родоса, на высоте около трех километров. По информации СМИ, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".Источники в Министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения турецкой прессы.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно ухудшились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. Летом 2020 года сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной, обострили кризис. Летом 2020 года Афины и Анкара трижды оказывались на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческой армии.На вооружении Греции имеются два дивизиона ЗРК С-300 ПМУ-1 российского производства, которые в 1996 году были приобретены для Кипра, но из-за разногласий с Турцией размещены на греческом острове Крит. При этом на вооружении самой Турции находятся российские комплексы С-400, контракт на поставки которых был заключен в 2017 году.
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в мире, греция, турция
В мире, Греция, Турция
06:34 29.08.2022 (обновлено: 09:40 29.08.2022)
 
СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16

Yeni Şafak: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16

© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16 ВВС Турции
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что Греция якобы использовала комплекс С-300 против турецких истребителей F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.

"Это (инцидент. — Прим. ред.) будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолетах есть функция записи, и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции. <…> В то время как нам говорят, что вы не можете использовать вооружение российского производства, Греция преследует самолеты страны — члена НАТО. <…> Посмотрим, что скажет НАТО на эту ситуацию", — приводит издание слова источника.

Как сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в Минобороны Турции, греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Это произошло 23 августа, когда истребители находились к западу от Родоса, на высоте около трех километров. По информации СМИ, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".
Источники в Министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения турецкой прессы.
Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно ухудшились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны.
Летом 2020 года сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной, обострили кризис. Летом 2020 года Афины и Анкара трижды оказывались на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческой армии.
На вооружении Греции имеются два дивизиона ЗРК С-300 ПМУ-1 российского производства, которые в 1996 году были приобретены для Кипра, но из-за разногласий с Турцией размещены на греческом острове Крит. При этом на вооружении самой Турции находятся российские комплексы С-400, контракт на поставки которых был заключен в 2017 году.
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