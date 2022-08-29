https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812787149.html

СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16

СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16 - РИА Новости, 29.08.2022

СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16

Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что Греция якобы использовала комплекс С-300 против турецких истребителей F-16, сообщила газета Yeni Şafak со... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T06:34

2022-08-29T06:34

2022-08-29T09:40

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греция

турция

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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что Греция якобы использовала комплекс С-300 против турецких истребителей F-16, сообщила газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.Как сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в Минобороны Турции, греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Это произошло 23 августа, когда истребители находились к западу от Родоса, на высоте около трех километров. По информации СМИ, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".Источники в Министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения турецкой прессы.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно ухудшились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. Летом 2020 года сейсмические исследования Турции в районе Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной, обострили кризис. Летом 2020 года Афины и Анкара трижды оказывались на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческой армии.На вооружении Греции имеются два дивизиона ЗРК С-300 ПМУ-1 российского производства, которые в 1996 году были приобретены для Кипра, но из-за разногласий с Турцией размещены на греческом острове Крит. При этом на вооружении самой Турции находятся российские комплексы С-400, контракт на поставки которых был заключен в 2017 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/1812715778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, греция, турция