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Туры с кешбэком с 25 августа приобрели порядка ста тысяч россиян - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Туры с кешбэком с 25 августа приобрели порядка ста тысяч россиян
Туры с кешбэком с 25 августа приобрели порядка ста тысяч россиян - РИА Новости, 29.08.2022
Туры с кешбэком с 25 августа приобрели порядка ста тысяч россиян
Туры с кешбэком со старта очередного этапа программы 25 августа приобрели уже порядка 100 тысяч россиян на более чем 2,5 миллиарда рублей, сообщила глава... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:03
2022-08-29T10:36
туризм
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Туры с кешбэком со старта очередного этапа программы 25 августа приобрели уже порядка 100 тысяч россиян на более чем 2,5 миллиарда рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Туристический кешбэк стартовал очень активно! За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 млн рублей", - написала Догузова в своем Telegram-канале.Она отметила, что продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раза."Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре, например Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - указала глава ведомства.Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа - повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.Догузова ранее также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/keshbek-1812041799.html
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новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
10:03 29.08.2022 (обновлено: 10:36 29.08.2022)
 
Туры с кешбэком с 25 августа приобрели порядка ста тысяч россиян

Ростуризм: туры с кешбэком с 25 августа приобрели порядка ста тысяч россиян

© РИА Новости / Надежда Ликсакова / Перейти в фотобанкТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Надежда Ликсакова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Туры с кешбэком со старта очередного этапа программы 25 августа приобрели уже порядка 100 тысяч россиян на более чем 2,5 миллиарда рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Туристический кешбэк стартовал очень активно! За первые дни программой воспользовались порядка 100 тысяч человек. Люди приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 млн рублей", - написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раза.
"Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре, например Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы", - указала глава ведомства.
Туристы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 12:19Сказано в эфире
Названо главное преимущество новой программы туристического кешбэка
Осенний этап продажи туров по стране с кешбэком в 20% стартовал в России, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа - повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.
Догузова ранее также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.
Засуха - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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