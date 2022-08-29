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Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России
Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России - РИА Новости, 29.08.2022
Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России
Мать Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ по... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:43
2022-08-29T14:43
2022-08-29T14:43
россия
украина
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Мать Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, рассказала РИА Новости соседка Цыганенко.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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"Она за Украину" – соседка рассказала о матери Цыганенко
Семья Цыганенко, предполагаемого соучастника убийства Дугиной, была замкнутой, при этом его мать не поддерживала спецоперацию, рассказала РИА Новости их соседка
2022-08-29T14:43
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россия, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония
Россия, Украина, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Эстония
Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России
Соседка предполагаемого убийцы Дугиной: мать Цыганенко не поддерживала спецоперацию России