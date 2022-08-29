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Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России - РИА Новости, 29.08.2022
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Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России
Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России - РИА Новости, 29.08.2022
Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России
Мать Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ по... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:43
2022-08-29T14:43
россия
украина
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Мать Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, рассказала РИА Новости соседка Цыганенко.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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"Она за Украину" – соседка рассказала о матери Цыганенко
Семья Цыганенко, предполагаемого соучастника убийства Дугиной, была замкнутой, при этом его мать не поддерживала спецоперацию, рассказала РИА Новости их соседка
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россия, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония
Россия, Украина, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Эстония
14:43 29.08.2022
 
Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России

Соседка предполагаемого убийцы Дугиной: мать Цыганенко не поддерживала спецоперацию России

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Мать Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, рассказала РИА Новости соседка Цыганенко.
"Он не политикан, как говорится. Абсолютно не интересовался политикой. Выйдут - гы-гы-гы, посмеются и все. По спецоперации… мама за Украину была", - сказала собеседница агентства.
О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.
Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:53
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад
 
РоссияУкраинаДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Эстония
 
 
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