https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812905700.html

Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России

Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России - РИА Новости, 29.08.2022

Соседи Цыганенко рассказали об отношении его матери к спецоперации России

Мать Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ по... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:43

2022-08-29T14:43

2022-08-29T14:43

россия

украина

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

эстония

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Мать Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, рассказала РИА Новости соседка Цыганенко.О причастности Цыганенко к убийству Дугиной ФСБ России объявила в понедельник утром: по данным спецслужбы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и затем, за день до подрыва, уехал из России.Ранее корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Богдана Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812886762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Она за Украину" – соседка рассказала о матери Цыганенко Семья Цыганенко, предполагаемого соучастника убийства Дугиной, была замкнутой, при этом его мать не поддерживала спецоперацию, рассказала РИА Новости их соседка 2022-08-29T14:43 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония