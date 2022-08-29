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Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад - РИА Новости, 29.08.2022
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Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад - РИА Новости, 29.08.2022
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад
Квартира в Донецке, где ранее проживал отец Богдана Цыганенко, подозреваемого в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, продана около полугода назад,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:53
2022-08-29T13:56
россия
украина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дарья дугина
в мире
одинцовский район
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Квартира в Донецке, где ранее проживал отец Богдана Цыганенко, подозреваемого в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, продана около полугода назад, рассказала РИА Новости одна из соседок.Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что гражданин Украины Цыганенко готовил убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк, еще одной участницей диверсионно-террористической группы."Богдан жил здесь подростком. А квартира продана с полгода назад. Там живут совершенно чужие люди. Мама продала после февраля", - сказала РИА Новости соседка родителей Богдана Цыганенко.Она уточнила, что после смерти отца Цыганенко, который скончался около трех лет назад, мать подозреваемого переехала в дом к сыну.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812869359.html
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россия, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, в мире, одинцовский район
Россия, Украина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дарья Дугина, В мире, Одинцовский район
13:53 29.08.2022 (обновлено: 13:56 29.08.2022)
 
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад

В Донецке квартиру, где жил отец подозреваемого в убийстве Дугиной, продали полгода назад

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Квартира в Донецке, где ранее проживал отец Богдана Цыганенко, подозреваемого в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, продана около полугода назад, рассказала РИА Новости одна из соседок.
Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что гражданин Украины Цыганенко готовил убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк, еще одной участницей диверсионно-террористической группы.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:14
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной использовал псевдоним
"Богдан жил здесь подростком. А квартира продана с полгода назад. Там живут совершенно чужие люди. Мама продала после февраля", - сказала РИА Новости соседка родителей Богдана Цыганенко.
Она уточнила, что после смерти отца Цыганенко, который скончался около трех лет назад, мать подозреваемого переехала в дом к сыну.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Закончил военный лицей – родственники о предполагаемом сообщнике убийцы Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:42
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей
 
РоссияУкраинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дарья ДугинаВ миреОдинцовский район
 
 
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