https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812886762.html
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад - РИА Новости, 29.08.2022
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад
Квартира в Донецке, где ранее проживал отец Богдана Цыганенко, подозреваемого в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, продана около полугода назад,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:53
2022-08-29T13:53
2022-08-29T13:56
россия
украина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дарья дугина
в мире
одинцовский район
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Квартира в Донецке, где ранее проживал отец Богдана Цыганенко, подозреваемого в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, продана около полугода назад, рассказала РИА Новости одна из соседок.Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что гражданин Украины Цыганенко готовил убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк, еще одной участницей диверсионно-террористической группы."Богдан жил здесь подростком. А квартира продана с полгода назад. Там живут совершенно чужие люди. Мама продала после февраля", - сказала РИА Новости соседка родителей Богдана Цыганенко.Она уточнила, что после смерти отца Цыганенко, который скончался около трех лет назад, мать подозреваемого переехала в дом к сыну.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812869359.html
https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812853828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, в мире, одинцовский район
Россия, Украина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дарья Дугина, В мире, Одинцовский район
13:53 29.08.2022 (обновлено: 13:56 29.08.2022)
Квартиру отца подозреваемого в убийстве Дугиной продали полгода назад
В Донецке квартиру, где жил отец подозреваемого в убийстве Дугиной, продали полгода назад