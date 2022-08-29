https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812853828.html

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей - РИА Новости, 29.08.2022

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей

Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в свое время закончил военный лицей в Донецке, а в последнее время был... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:42

2022-08-29T12:42

2022-08-29T13:31

дарья дугина

россия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

украина

в мире

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

одинцовский район

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в свое время закончил военный лицей в Донецке, а в последнее время был безработным, рассказали РИА Новости его родственники.Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что гражданин Украины Цыганенко готовил убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк, еще одной участницей диверсионно-террористической группы."После восьмого класса он закончил военный лицей... вместо 9-10 классов. Потом в академии управления учился здесь, в Донецке", - сказала тетя подозреваемого Лариса.По ее словам, Цыганенко также занимался бизнесом - "где-то что-то кому-то подвезти". В последнее время он не работал и жил за счет матери, добавила собеседница агентства.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html

россия

украина

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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"Закончил военный лицей" – родственники о предполагаемом сообщнике убийцы Дарьи Дугиной Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Цыганенко в свое время закончил военный лицей, а в последнее время был безработным, рассказали РИА Новости его родственники 2022-08-29T12:42 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дарья дугина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, украина, в мире, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одинцовский район, московская область (подмосковье)