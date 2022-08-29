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Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей - РИА Новости, 29.08.2022
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Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей - РИА Новости, 29.08.2022
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей
Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в свое время закончил военный лицей в Донецке, а в последнее время был... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:42
2022-08-29T13:31
дарья дугина
россия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
украина
в мире
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
одинцовский район
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в свое время закончил военный лицей в Донецке, а в последнее время был безработным, рассказали РИА Новости его родственники.Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что гражданин Украины Цыганенко готовил убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк, еще одной участницей диверсионно-террористической группы."После восьмого класса он закончил военный лицей... вместо 9-10 классов. Потом в академии управления учился здесь, в Донецке", - сказала тетя подозреваемого Лариса.По ее словам, Цыганенко также занимался бизнесом - "где-то что-то кому-то подвезти". В последнее время он не работал и жил за счет матери, добавила собеседница агентства.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220829/dugina-1812848985.html
россия
украина
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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"Закончил военный лицей" – родственники о предполагаемом сообщнике убийцы Дарьи Дугиной
Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Цыганенко в свое время закончил военный лицей, а в последнее время был безработным, рассказали РИА Новости его родственники
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дарья дугина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, украина, в мире, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), одинцовский район, московская область (подмосковье)
Дарья Дугина, Россия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Украина, В мире, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Одинцовский район, Московская область (Подмосковье)
12:42 29.08.2022 (обновлено: 13:31 29.08.2022)
 
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной закончил военный лицей

Предполагаемый сообщник убийцы журналистки Дугиной Цыганенко закончил военный лицей

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко в свое время закончил военный лицей в Донецке, а в последнее время был безработным, рассказали РИА Новости его родственники.
Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что гражданин Украины Цыганенко готовил убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк, еще одной участницей диверсионно-террористической группы.
Гражданин Украины Богдан Цыганенко на погранично-пропускном пункте при въезде в Россию - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 12:26
Предполагаемый соучастник убийства Дугиной числится бизнесменом
"После восьмого класса он закончил военный лицей... вместо 9-10 классов. Потом в академии управления учился здесь, в Донецке", - сказала тетя подозреваемого Лариса.
По ее словам, Цыганенко также занимался бизнесом - "где-то что-то кому-то подвезти". В последнее время он не работал и жил за счет матери, добавила собеседница агентства.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
"Папа, я чувствую себя воином". Прощание с Дарьей Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

Председатель Совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев, философ Наталья Мелентьева и лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева направо) на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед прощанием с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин (слева) и председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий во время церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

Люди перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

Мужчина держит в руках букет роз перед церемонией прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 13

У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
Дарья ДугинаРоссияПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойУкраинаВ миреПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Одинцовский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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